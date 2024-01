'Ik gun iedereen op z'n 67ste een wild seksleven'

Beste Patricia Paay,

Proficiat. Een groot deel van het nieuws wordt dit jaar tot nu toe beheerst door de dagelijkse vraag wat die ontoerekeningsvatbare idioot in het Witte Huis nu weer heeft bedacht, of wat hem vandaag is ingefluisterd door zijn extreemrechtse vrienden. En een groot deel van het verkiézingsnieuws draait om Geert Wilders, een langzittend Kamerlid zonder partij, zonder kader, zonder wetenschappelijk partijbureau, zonder campagneteam en zonder campagnebudget die er opnieuw in slaagt deze verkiezingen over hém te laten gaan: een foute fotomontage van Alexander Pechtold of het afzeggen van een debat (want waarom standpunten en argumenten uitwisselen als je ook via Twitter de verkiezingen kunt winnen) levert hem meer publiciteit op dan het volledige onderwijsprogramma van D66 of zorgfonds van de SP.

Maar jij slaagde vorige week in het schijnbaar onmogelijke: het nationaal debat over iets anders laten gaan. Over plasseks. Ooit een hobby in de marge, maar de laatste maanden prominent nieuws, dankzij Trump en Paay. Werkelijk op de meest onverwachte plekken hoorde ik mensen grappen maken over dat uitgelekte (jaja, ook die grap heb ik twintig keer gehoord) filmpje van je, ook van mensen van wie ik niet eens wist dat ze een internetverbinding hadden. Het was een leerzame rel.

Iedere steler heeft een heler nodig, en die bleek een naam te hebben: GeenStijl, de site die eerder al een seksvideo de wereld in slingerde van een voetballer die zich door zijn vriendin met een voorbinddildo liet neuken. Dat bleken GeenStijl-reaguurders raar en vies te vinden. Voor GeenStijl-reaguurders is seks immers iets dat je doet achter je laptop, je lul in je rechterhand en je muis in de linker. Je zou zeggen dat twee volwassen mensen in een slaapkamer alles mogen doen wat ze zelf willen, maar wie dat denkt rekent buiten de bekrompen burgermansmoraal die een deel van het land ook in jouw affaire weer hardnekkig opboerde. Vooral in combinatie met je leeftijd, viel me op. Vrouwen van 67 mogen geen kinky seks meer hebben, die moeten kennelijk rompertjes borduren voor hun kleinkinderen. Mannen die nog ouder zijn mogen wél plasseks hebben en president worden.

Van de weeromstuit werd je op het schild van de seksuele bevrijding gehezen, en zag ik allerlei #jesuispatries-achtige steunbetuigingen langskomen, waarin je als een sterke en seksueel onafhankelijke vrouw werd geëerd. Het sprak me meer aan dan het andere uiterste. Maar ik vroeg me wel af of die mensen zich nog herinnerden dat je na je scheiding van Adam Curry in interviews bij onder meer Robert Jensen Curry’s seksuele voorkeuren bekend ging maken. Toen was ‘chick with a dick’ een paar dagen lang net zo’n populaire zoekterm in Nederland als afgelopen week ‘plasseks’. Ik ben niet van de karmapolitie, maar de ironie mag jou zelf toch ook niet zijn ontgaan.

Ik heb destijds een paar keer naar die realitysoap over jullie leven gekeken, en ging toen al bepaald niet gebukt onder veel jaloezie, al zou ik best een helikopter willen hebben. Maar kennelijk is het in jouw wereld ook gebruikelijk dat je na een relatie wraak neemt door de geheimen van je ex op straat te gooien. In het blad Glossy kwam je daar later nog eens op terug, in woorden die je nu akelig profetisch moeten voorkomen. ‘Waarom ik het deed? Omdat ik anderen daarmee entertain.’

Dat lijkt me zo ongeveer de slechtste reden om wat dan ook te doen. Verder gun ik iedereen op zijn 67ste het wildste seksleven ter wereld.