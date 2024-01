Neerlands Hoop: Floor Jansen, zangeres van Nightwish

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: metalzangeres Floor Jansen (35).

Fotografie Gerard Wessel

Kun je voor de niet-metalfan onder de Revu-lezers schetsen hoe groot Nightwish is?

‘In thuisland Finland hebben we dertien nummer 1-hits gescoord, wereldwijd hebben we inmiddels acht miljoen platen verkocht en de afgelopen anderhalf jaar hebben wij de hele wereld over getourd: Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika, Australië, China, Japan, Rusland. In Londen verkochten we de Wembley Arena uit, wat maar weinig niet-Britse metalbands voor elkaar krijgen.’

Wat is jouw beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘De jongens in de band hadden na twintig jaar non-stop toeren en albums opnemen behoefte aan een jaartje vrij. En ook al zit ik al sinds mijn puberteit in de muziek, voor mij hoefde zo’n sabbatical aanvankelijk niet. Want ik barst van de ambitie. Maar juist om de band de volle honderd procent te geven die het altijd verdient, heb je soms die afstand nodig. En een jaar vrijaf gaf mij en mijn echtgenoot (drummer Hannes van Dahl van de Zweedse metalband Sabaton, red.) de ruimte om aan gezinsuitbreiding te denken. Als twee professionele, veeltoerende muzikanten moet je dat echt inplannen. Inmiddels ben ik acht maanden zwanger.’

Waar hoop je over een jaar te staan?

‘Met een baby in mijn arm en een microfoon in mijn hand.’

