Stand-up comedy: hoe moeilijk kan het zijn?

Felle lichten in mijn gezicht. Nog nooit in een microfoon gepraat. Dertig gezichten staren me aan. ‘Ladies and gentlemen, we have a very special guest tonight. It’s his first time on stage, he’s going to do five minutes for us. Please give him a groot applaus: Ryan Claus!’

Fotografie Amaury Miller

Nagels bijten

De zoektocht naar een open-mic is geopend. Komieken als Hans Teeuwen, Kevin Hart en Peter Pannekoek voerden ooit tijdens deze beruchte vuurdoop-avonden hun allereerste flauwe grapjes en langdradige anekdotes op aan nietsvermoedende dagjesmensen. Als nieuwkomer in de Randstad die de gedurfde stap overweegt kom je al snel uit bij twee Amsterdamse cafés met de bekendste podia van het land: Comedy Café en Toomler, broedplaatsen van ’s lands meest hilarische verhalenvertellers. Het Comedy Café moet mij al direct teleurstellen; de eerste opening is pas over drie maanden en zo lang ga ik niet op mijn nagels bijten. Ook Toomler is geen optie; de ontzagwekkende zwart-wit portretfoto’s van achtenveertig comedy-goden op de website staren mij aan en ik hoor ze allemaal fluisteren; ‘Pssst, kom dan! Jij bent toch zo grappig? Kom maar, muhahaha.’

Ik besluit gebruik te maken van mijn connecties en spreek af met Wilko Terwijn (43), een doorgewinterde comedian met twintig jaar ervaring op het gevreesde podium. De voormalige manager van mijn vriend Dara Faizi, een snel rijzende ster in de comedy-wereld tot hij in 2013 op 25-jarige leeftijd het leven liet, richtte in 2014 met een aantal collega-comedians het comedyconcern Badaboom op. Het bizarre toeval wil dat deze heren achter de grappen van Tony Star en de elf andere gelegenheidskomieken van Celebrity Stand-Up zitten. Wilko blijkt daarmee de uitverkoren persoon om mij te assisteren in mijn road to comedy-stardom. Wat kan er nu in hemelsnaam nog misgaan?

