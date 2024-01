'Headbangen is schadelijk voor je gevoel en humor'

Jongens, wat zei ik nou, in mijn vorige column? Neem jezelf nou niet zo serieus. Relax, haal even diep adem...

‘Metallica is vooral bekend van zijn kledinglijn, met dank aan vlogger Laura Ponticorvo (“Ik draag de shirts als jurkje boven mijn knielaarzen”),’ schreef muziekrecensent Klaas Knooihuizen in Revu over het nieuwe Metallica-album Hardwired... to Self-destruct. 'Minder bekend is dat ze ook muziek maken.' Klaas haalde met dit ietwat cynische intro van zijn recensie (3,5 sterren) de woede van het internet op de hals. Kom je aan Metallica, dan kom je blijkbaar aan een groep mensen die bewijst dat headbangen op z’n minst schadelijk is voor je gevoel van humor.

Klaas zat daags voor kerst in de hoek waar de klappen vielen, zoveel was duidelijk. Coen Evers van Schravendijk uit Doetinchem vindt hem om bovenstaande grap een ‘prutser’. Nou, dat valt nog mee, of niet dan? ‘Mongolen,’ noemt Adam Boutiche uit Ede de medewerkers van dit mooie blaadje. Frans Traas uit Capelle aan den IJssel heeft iets te hard met zijn hoofd tegen het toetsenbord geheadbangt: ‘Je moet je kop houden, ben je gek geworden, oetlul!’ Cliff Trieling uit Haarlem wenst Klaas dood. Pardon: ‘fkn dood’. Hein van Kastel uit Druten gaat nog een stapje verder door überhaupt alle recensenten dood te wensen. Ach ja, waarom ook niet?

Nou mensen, dat was me het weekje wel hè, op Facebook en Twitter. Lekker met z’n allen, driftig typend, de auteur van een grappige bedoeld stukje dat je klaarblijkelijk niet gelezen hebt aanvallen op zijn mening. De vrijheid van meningsuiting is een fragiel ding, zeker als het om een van de grootste boybands op aarde gaat. Sad, but true...