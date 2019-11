65 jaar Nieuwe Revu: Jonathan Ursem

Hoofdredacteurenkerkhof

Kort na mijn aantreden en daaropvolgende restyling – hoofdredacteuren willen graag een plasje over hun blad doen – schreef de Volkskrant dat Nieuwe Revu een hoofdredacteurenkerkhof is. Daar hadden ze groot gelijk in, want alleen deze eeuw versleet het blad al dertien hoofdredacteuren. Ik heb toen gezegd dat ze mijn graf nog niet hoefden te delven en ik minimaal drie jaar op mijn plek zou blijven zitten. Ik heb woord gehouden; nog even en ik sta in de top vijf van langstzittende Revu-hoofdredacteuren aller tijden.

Tante Sjanie

Zonder Diane Beijer zou de hele uitgeverij binnen een week in elkaar storten. Tante Sjanie is al ruim een kwart eeuw officemanager van Nieuwe Revu en al die tijd – hoe zeg je dat netjes – hoorbaar aanwezig. Die vrouw is zo luid, als ze op de redactie was geweest op de avond dat we met een antitankwapen werden beschoten, had ze die raket zo terug naar buiten geschreeuwd. Ik weet nog goed dat ik in mijn eerste week aan haar vroeg hoe de secretaresse van uitgever Anton Pijper heette, doelend op de jonge vrouw die altijd in zijn kantoor zat. Tussen het schaterlachen door kon ik nog net iets verstaan in de trant van “Dat...is...Antons...vrouw...Annelies...” en die is hoofdredacteur van de vrouwentitels van Pijper Media. Ze vertelde het niet door en ik wist meteen: die Diane moet je te vriend houden. Je zit pas in haar inner circle als ze een keer “Lik me reet!” naar je heeft geschreeuwd, dat zit in mijn geval wel snor.

Mali

We hadden bedacht dat het wel leuk zou zijn om een heel nummer te maken op een VN-basis in Mali. Het bleek nog niet zo makkelijk om daar te komen; redacteur Danny Koks en ik checkten tegelijkertijd in voor een vlucht naar Bamako, maar we kwamen op verschillende dagen aan. Wat een ramp was het om daar te komen. Al is twaalf uur wachten op Schiphol, inclusief drie keer omgeboekt worden, zo vergeten als je een noodlanding met een VN-vrachtvliegtuig inzet – zonder raampjes, dus geen idee of er een motor in de fik stond of dat er wat anders loos was. Wat Danny en ik wel met elkaar gemeen hadden, was dat onze bagage nooit in Mali is aangekomen. Daar sta je dan, in de woestijn, zonder de survivalspullen die je speciaal voor de gelegenheid had aangeschaft. De les van de trip was wel dat je met daglenzen best een week kunt doen.’

CV Jonathan Ursem (38)

Revu

Jonathan is sinds 1 september 2016 hoofdredacteur van Nieuwe Revu, na eerst drie maanden adjunct te zijn geweest.

Zuid-Afrika

Zijn eerste Revuartikel schreef hij als freelance journalist vanuit Zuid-Afrika, waar hij ruim vier jaar woonde. Onderwerp: voetbalclub Ajax Cape Town.

Ajax

Over datzelfde Ajax Cape Town gaat zijn eerste boek, Ajax in Afrika, dat in het voorjaar van 2020 verschijnt.