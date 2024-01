Marcel van Roosmalen volgt Gert-Jan Segers van de ChristenUnie

Tot aan de Tweede Kamerverkiezingen zit Marcel van Roosmalen voor Nieuwe Revu op de eerste rang van het politieke circus. Deze keer volgt hij Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

Gert-Jan Segers (47, vader van drie dochters, auteur van de romans Overwinteraar en Twee broers en het meisje met het gele haar en lijsttrekker Christenunie) bezocht met zijn voorlichter bedrijventerrein Brinckhorst in Den Haag, waar Dennis Maduro en zijn vrouw Djela risicojongeren - ‘Ze gaan niet naar school, ze spijbelen, ze hebben in de gevangenis gezeten’ - een tweede kans bieden. Het project heet ‘Sleutelen met jongeren’.

Gert-Jan was vanwege de nieuwe dienstregeling van NS verlaat, zijn voorlichter was op de fiets. We gingen naar binnen. Gert-Jan was direct onder de indruk. ‘Hier wordt gewerkt.’ Djela vertelde dat zij en Dennis van Curaçao en Aruba kwamen en dat ze zelf vroeger ‘ook heus geen lieverdjes’ waren geweest. Dennis had een tijdje vastgezeten voor onder andere een bankoverval, maar dat was lang geleden. ‘Ik denk dat we de jongens daarom zo goed begrijpen,’ zei Djela. Gert-Jan knikte. ‘Het maakt zo’n verschil of je die jongens in de ogen hebt gekeken.’ Omdat ik toch ook wat moest zeggen vroeg ik: ‘Wat zie je dan in die ogen?’ Gert-Jan: ‘Ik wil weten of ze een droom hebben, dat zie je vaak aan de ogen.’ ‘Weet je wat het is,’ zei Djela, ‘het is meer dan alleen sleutelen wat we hier doen. We pakken de hele mens bij de kladden. Wat we ze bieden is best van hoog niveau. Autotechniek niveau 1 en 2. We doen ook echt APK’s. Ze leren hier een vak.’

Lees het volledige verhaal op Blendle.