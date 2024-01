Maxim Hartman: Ik geloof in de kracht van agressie

Met De Nationale Vrouwenspotgids, inmiddels al een bestseller, schreef programmamaker Maxim Hartman (52) een inkijk in de wereld van vrouwen. Of vooral: zijn zeer specifieke kijk daarop. ‘Als hier dadelijk een leuk meisje voorbij komt, gaat mijn energie meteen naar haar, ook al gaat dat ten koste van jou. Treurig eigenlijk, toch?’

Ben jij nooit jaloers?

‘Vroeger was ik dat wel, als ik echt verliefd was. Bij de moeder van mijn kinderen bijvoorbeeld. Dan ging ze uit, en wilde ik achter haar aan gaan om te kijken of er niks gebeurde met een andere vent. Ik stond serieus op het punt de deur uit te gaan om haar te controleren, terwijl ik met mijn kinderen thuis was. Die zou ik alleen hebben gelaten. Stel je voor dat er iets met ze was gebeurd. Dat is echt de laatste keer dat ik dat gevoel heb toegelaten. Wat een kleinzielige emotie is dat, zeg. Het is me al een tijdje niet overkomen. Als ik verliefd ben, ben ik sowieso mezelf kwijt. Dan weet ik niet meer wie ik ben, waarom ik doe wat ik doe. Ik vind dat dan ook geen prettig gevoel, verliefd zijn.

Mensen hebben blijkbaar de neiging zichzelf te verliezen. In drugs, en soms in een ander. Ik hou daar niet van, de controle verliezen. Er zijn mensen die elkaar als een zwaantje tegenkomen op hun veertiende en dan op hun 75ste nog steeds verliefd zijn. Het komt zelden voor, ik zie het weleens bij Man Bijt Hond en dan zit ik te applaudisseren voor de televisie. Dat dat bestaat, geweldig. Maar ik voel mezelf niet minder geslaagd als ik niet de ideale partner tegenkom.’

Heb je weleens gedate via Tinder?

‘Ik heb er even opgezeten, maar dan moet je ook je leeftijd opgeven, en de gemiddelde meid van 28 gaat natuurlijk niet op zoek naar een gast van 52. Dus kwam ik bij allemaal lelijke wijven van boven de 38 uit. Daar heb ik geen zin in, dus die app heb ik er afgegooid. Ik chat liever via social media. Bovendien is de gemiddelde Nederlandse man echt heel slecht in taal, dus als je grappig bent en ook nog kunt spellen, val je al snel op. Daar moet ik het van hebben, niet van mijn mooie krullen.’

Je bent jong vader geworden. Vond je kinderen krijgen essentieel?

‘Nee, ik ben gewoon verleid door een heel mooie vrouw die graag BOM-moeder wilde worden, en toen ben ik blijven hangen omdat ik heel erg verliefd was. En toen kwamen de kinderen, en man, dan ben je echt een monster als je dan gaat – zoals mijn eigen vader heeft gedaan. Het eerste wat ik dacht toen we uiteindelijk uit elkaar gingen was ook: Jezus nee, ik kom uit een hele familie vol gescheiden ouders, ga ik daar nou echt nóg een generatie aan toevoegen? Ik vond dat ook het allerergste, om aan mijn kinderen van vier en zes uit te leggen dat wij elkaar nog lief vonden, maar niet meer elke dag met elkaar wilden spelen. Pff. Dat snijdt echt door je hart, geloof me.’

