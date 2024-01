Özcan Akyol: 'Hans van Breukelen acteert de vooruitstrevende bestuurder'

In dit jaar moesten we definitief afhaken als topland in de voetbalwereld. Eerder hadden onze clubs al moeten capituleren, door stelselmatig uit de belangrijkste Europese toernooien te vliegen, maar voor het eerst zagen we ook Oranje kwakkelen, door armoedige spelers, een onervaren bondscoach en wanbeleid van de KNVB.

Er waren veel personen die meedongen naar de rol van zondebok, maar op de valreep, vlak voor de winterstop, heeft Hans van Breukelen de bedenkelijke eer om in zijn rol als technisch directeur het failliet te verpersoonlijken. In de eerste plaats blonk hij uit in wartaal en onnavolgbare vernieuwing, waarmee hij een vooruitstrevende bestuurder wilde acteren, iemand die wars is van vastgeroeste tradities en daarom hulp van buitenaf zocht. Maar precies dat laatste brengt hem nu in het nauw. Er wordt zelfs aan zijn psychische toestand getwijfeld.

