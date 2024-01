Wie denkt Max Verstappen wel dat hij is?

Max Verstappen (19) schreef in mei geschiedenis door als jongste Formule 1-coureur ooit een Grand Prix te winnen. Niet verwonderlijk dat hij een van de genomineerden is voor de eretitel Sportman van het Jaar 2016. Voor ons heeft ie al gewonnen.

Opa Frans Verstappen over zijn kleinzoon:

‘Ik ben trots dat Max is genomineerd voor de eretitel Sportman van het Jaar en zou het heel raar en jammer vinden als hij het bronzen beeldje van Jaap Eden niet ophaalt, mocht hij winnen. Als sportman moet je die prijs in ontvangst nemen en ervaren, vind ik. Ik denk dat zijn vader voor een deel achter de beslissing zit om niet naar het Sportgala te gaan. Max is 100 procent een supertalent en een hele goede jongen die altijd zichzelf blijft. Dat is zijn kracht. Van mij heeft hij die vurigheid die je nodig hebt in de Formule 1. Ik zie hem helaas weinig omdat hij in Monaco zit zodra hij vrij is.’

