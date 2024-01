Hoe is het nu met... Midas Dekkers?

Onder het pseudoniem Midas (naar de wolf in Donald Duck) Dekkers schreef de 70-jarige bioloog meer dan vijftig boeken en is hij al een kleine veertig jaar op tv. Maar wat doet Dekkers nú?

Wie herinnert zich nog het wetenschappelijke kinderprogramma Max Laadvermogen uit de jaren tachtig? Het draaide om een betweter (René Groothof) die samen met Dekkers allerlei kleine proefjes deed. Meer dan 35 jaar later verschijnt de natuurwetenschapper opnieuw op tv. Vanaf 12 december is hij twee weken lang iedere werkdag bij Omroep MAX te zien in Het Ei van Midas. ‘Een serie over de wonderen der natuur,’ vertelt Dekkers. ‘Ik behandel menselijke toepassingen die door de natuur alláng waren uitgevonden. Wie denkt dat de mens als eerste een piramide bouwde of het wiel uitvond, zit er helemaal naast.’ Leuk dat Dekkers weer even terugkeert op tv, maar wat deed hij de afgelopen decennia? ‘Ik heb veel geschreven, zoals De Vergankelijkheid uit 1997. De strekking? Er is vaak alleen aandacht voor wat nieuw is of pas geboren wordt. Bovendien smeren we ons- zelf vol met cosmetica en gaan we naar de sportschool omdat we eruit willen zien als in de eerste helft van ons leven. In het boek zong ik de lof op het verval.’

‘Als ik mensen met een grapje over wetenschap laat nadenken, is mijn missie geslaagd’

Ook schreef Dekkers een boek over poepen: De Kleine Verlossing Of de Lust van Ontlasten (2014). Met zijn bekende cynisme fulmineert hij: ‘Er staan boekwinkels vol met boeken over hoe je het eten erin moet stoppen. Maar hoe het er weer uitkomt, daar lees je niks over.’ Niet iedereen vindt zijn droge, scherpe humor passen bij een bioloog. Dekkers, luchtig: ‘Als ik mensen met een grapje over wetenschap laat nadenken, is mijn missie geslaagd.’

CV

Wandert Jacobus Dekkers maakte talloze programma’s en boeken voor volwassenen én kinderen, maar bleef met zijn vrouw Ruth bewust kinderloos: ‘Annie M.G. Schmidt was hét voorbeeld van een succesvolle kinderboeken- schrijfster die zelf de pest aan kinderen had,’ verraadt Dekkers iets van zijn eigen kijk op kinde- ren. Tussen 1980en 2007 maakte Dekkers namens de VARA 1250 columns voor de radio en het omroepblad. Humor is de rode draad door al zijn boeken en tv-programma’s.