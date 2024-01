Hoe is het nu met Mies Bouwman?

Tv-coryfee Mies Bouwman werd in januari 2014 opgenomen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking. Even werd voor haar leven gevreesd, maar de bejaarde Bouwman is taai. Ze is al 65 jaar niet van de buis te slaan.

Fotografie HH/ANP

‘Het is wel stil in huis, maar blijven lachen is mijn motto,’ zegt de 87-jarige grande dame van de vaderlandse tv met een opgewekte glimlach. Mies Bouwman verloor in 2013 haar man Leen Timp en sindsdien heeft de gepensioneerde presentatrice soms met eenzaamheid te maken. Haar kinderen Joost, Marieke, Janneke en Mies houden haar geregeld gezelschap én ze gaat nog graag in op uitnodigingen van Matthijs van Nieuwkerk om aan te schuiven als tafeldame in DWDD.

In oktober 2016 zagen we haar nog in een speciale uitzending over 65 jaar televisie. Want toen men in ons land in oktober 1951 voor het eerst een tv-uitzending kon bekijken, was daar al Mies Bouwman als omroepster. Ze is een van de grootste vrouwelijke kanjers in onze tvgeschiedenis; vooral haar programma In de Hoofdrol werd geweldig bekeken, maar ook een experiment als Een Mens Wil Op de Vrijdagavond Wel Eens Even Zitten En een Beetje Lachen Want Er Is Al Genoeg Ellende Op de Wereld (1974-1975) staat in het nationale geheugen gegrift.

De hoogbejaarde presentatrice ziet er anno 2017 nog kwiek uit. ‘Natuurlijk merk ik aan alles dat ik ouder word, maar leg me erbij neer dat ik sommige dingen niet meer kan. Ik focus me liever op wat ik wél kan. Ik pas goed op mezelf, kleed me warm, eet gezond en zorg voor genoeg beweging. Daarnaast is humor heel belangrijk in mijn leven. Ik ga soms naar voorstellingen die humoristisch zijn, maar ik ben zelf niet zo’n grappenmaker. Ik moet wel vaak lachen om mijn kinderen en dertien kleinkinderen, daar haal ik meer dan voldoende plezier uit.’

CV

Met programma’s als Eén Van de Acht, Mies En Scène en In de Hoofdrol is Mies Bouwman de belangrijkste pionier van de vaderlandse tv. Ze fungeerde als omroepster op de allereerste Nederlandse televisieavond van de KRO, op 16 oktober 1951. In 1962 schreef Bouwman geschiedenis met Open het Dorp, de eerste nationale inzamelactie op tv. Officieel stopte Bouwman in 1993 met televisiewerk, maar de koningin van de Hollandse beeldbuis verschijnt sindsdien nog geregeld bij speciale tv-gelegenheden.