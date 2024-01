Wie denkt Freek Vonk wel dat hij is?

PROFIEL — Vijf jaar geleden werd Freek Vonk (33) in Australië in zijn hand gebeten door een zwartpunthaai. Een rifhaai op de Bahama’s was nóg bozer en rukte onlangs bijna Vonks rechterarm eraf.

Midas Dekkers – bioloog

‘Iedere bioloog doet z’n werk op zijn eigen manier; het moge duidelijk zijn dat Vonks werkwijze nogal afwijkt van de mijne. Bovenop krokodillen duiken, slangen uit bomen trekken en achter haaien aanjagen: dat is een vorm van biologie waarvan ik nou juist hoopte dat die achterhaald was. Alleen tijdens mijn biologenopleiding heb ik weleens een diertje gevangen om het te bestuderen, maar je kunt het meest van de natuur genieten als je haar met rust laat. Dus bovenop dieren springen of met gemotoriseerde voertuigen dwars door reservaten jekkeren om maar zoveel mogelijk te kunnen zien, vind ik verwerpelijk. Het valt niet mee om Moeder Natuur met respect te behandelen als je haar zojuist nog in de kont hebt gekeken met behulp van de nieuwste cameratechnieken. Het is prima dat Vonk de jeugd enthousiast maakt voor alles wat er leeft op onze planeet, maar daar is echt niet zoveel voor nodig. Al vlak na de geboorte krijgen kinderen bordjes, slabbertjes en boekjes met olifantjes, giraffes en leeuwen. Kleine kinderen weten meer van dieren dan ze van mensen weten. Het kost geen enkele moeite om kinderen van dieren te laten houden. Dat Vonk natuurbesef aan kinderen bijbrengt, beschouw ik niet als een verdienste. Hij doet me bovendien denken aan een stofzuigerverkoper, want hij loopt altijd met een slang om zijn nek.’

