Jonathan Ursem: ''Wie weet waar Tico is?''

‘Wie weet waar Tico is?’ vraagt de politie zich hardop af in een persbericht waarin de hulp van burgers wordt gevraagd bij het opsporen van Robertico ‘Tico’ Inesia. De voortvluchtige verdachte – twee mensen in een kroeg in Den Haag neergeschoten, waarvan één dodelijk getroffen werd door zijn kogels – heeft het geschopt tot de Nationale Opsporingslijst. Hij heeft daarmee de twijfelachtige eer een van de vijftien meest gezochte criminelen van Nederland te zijn.

Om op de most wanted-lijst van de Nederlandse politie te komen, moet je het behoorlijk bont hebben gemaakt. Het plegen van een zwaar misdrijf met een minimum straf van acht jaar is een pre, en recidivegevaar is helemaal mooi meegenomen om met je balkloze gezicht op de website van de politie te komen. En in Nieuwe Revu, want we helpen onze vrienden bij de politie natuurlijk graag een handje. Zo zijn we.

Als een soort Finding Nemo kamt de politie momenteel het gebied tussen Den Haag en Curaçao uit op zoek naar Tico. Omdat dat best een groot gebied is, mogen we allemaal meehelpen. Op pagina 26 en verder vindt u een foto van de man – plus zijn veertien collega-criminelen die de lijst gehaald hebben – inclusief een omschrijving van zijn uiterlijke kenmerken, zodat u weet waar u naar moet uitkijken.

Tico heeft sinds afgelopen week 15.000 euro op zijn hoofd staan; die is voor degene die de gouden tip heeft die leidt tot de arrestatie van de voortvluchtige crimineel. Mocht u naast hem zitten in de tram en hem zelf in de bontkraag willen vatten: beter van niet, Tico is vuurwapengevaarlijk.