De man als lustobject

Was het voorheen enkel de man die via lustopwekkende plaatjes werd aangesproken, tegenwoordig kunnen ook vrouwen begerig gluren naar reclame-uitingen. Zo bemerkte ons eigen lustobject Marith.

Ik fietste over de Amsterdamse Stadhouderskade, waar een reusachtige Calvin Klein-advertentie hing. Met wellustige blik en halfopen mond keek een man op me neer vanuit de hoogte. Zijn lichaam leek met zorg uitgebeiteld, door een geniaal beeldhouder. Zijn boxer duwde hij speels naar beneden, waardoor ik zag dat het dunne haarlijntje op zijn buik uitmondde in zijn getrimde schaamhaar. Ik slikte. Waren dat nou zweet- of regendruppels op zijn buikspieren? Ik kneep mijn ogen geconcentreerd samen, wat ik op een haar na bekocht met de dood. ‘Stomme trut,’ brieste een automobilist nadat hij was uitgeweken. Oeps. Ik richtte mijn ogen vlug op de weg. Levensgevaarlijk, dit soort campagnes.

'Waarom bombarderen ze je direct tot 'dader' als je geniet van een mooi lijf?'

Rond diezelfde tijd maakte Rafael Nadal reclame voor ondergoed van Tommy Hilfiger. Ook híj trok zijn boxer naar beneden. Dit was nieuw. En dan doel ik niet op mijn liefde voor buik, borst en armspieren; die begon al rond mijn vierde levensjaar. Wat ik niet eerder zag was dat de man op deze manier werd afgebeeld, gebruikt voor commerciële doeleinden, om te verleiden zoals met vrouwen al decennia gebeurt. Die duim die de onderbroek naar beneden trekt – en de foto onmiskenbaar erotisch maakt – is immers bedoeld om vrouwen (en homo’s) het hoofd op hol te doen slaan. Grijnzend concludeerde ik dat de rol van lustobject anno 2016 niet meer slechts aan de vrouw wordt toegekend.

Kijk mij stout zijnArie Boomsma die met ontbloot bovenlijf uit een flesje Holy Soda drinkt en hierbij kijkt alsof het drankje hem een orgasme bezorgt. Jan Kooijman die naakt poseert voor het goede doel. De kalender van modellenbureau Touché, die mensen bewust moet maken van honden in nood, en gevuld is met foto’s van schaars geklede jongens die poseren met hun trouwe viervoeters. De man die wordt geobjectiveerd is overal. Zelfs de Etos, niet bepaald een baken van progressiviteit, doet eraan mee. Tijdens de Handdoekenhunkverkiezing 2016 hing de drogisterijketen wekenlang vol met halfnaakte jongens. Klanten konden stemmen op hun favoriet. Op Facebook ging het los. Onder de foto’s van de hunks staan honderden schunnige reacties. ‘Bij hoeveel zegels krijg ik hem erbij’ en: ‘Kan ik hem ook krijgen zónder handdoek?’ of: ‘Ik wil die handdoek best... Maar wel met die vent erin’. Opmerkingen die als seksistisch bestempeld zouden worden als het ‘object’ een vrouw betrof.

Het blijft niet bij schuine praat. Talloze dames, van studenten tot huismoekes met pittige korte kapsels, posten foto’s van zichzelf naast het kartonnen bord waarop de winnaar is afgebeeld. Er wordt met een blik van ‘kijk mij stout zijn’ onder de handdoek om zijn middel gekeken en zelfs aan de foto gelikt.

Opzij merkte de verschuiving eveneens op en sprak met een trendwatcher. Zij liet weten dat vrouwen in de jaren 90 al anders begonnen te kijken naar mannen en seks. ‘Alleen werd er twintig jaar geleden nog lacherig over gedaan. Nu is het genieten van mannelijk naakt veel meer mainstream.’ Mijn vriendinnen en ik doen daar hard aan mee. We delen naaktfoto’s die we toegestuurd krijgen met elkaar, onderwerpen mannen aan ware vleeskeuringen. Hoogleraar Rosemarie Buikema vertelt aan Opzij dat ze niet te spreken is over deze trend. ‘Zoiets zie je heel vaak, dat eenmaal bevrijde mensen het gedrag van hun onderdrukker gaan kopiëren, omdat ze nu eenmaal niet anders weten. Zijn wij vrouwen pas echt bevrijd nu we ook dader mogen zijn?’ Jij rolt nu vast met je ogen. En ook ik kon een zucht niet onderdrukken. Waarom bombarderen ze je direct tot ‘dader’ als je geniet van een mooi lijf? Punt is dat er nogal wat neanderthalers rondlopen die fantasie en werkelijkheid niet kunnen scheiden. Die mensen behandelen als gebruiksartikelen. Daar zijn vooral vrouwen slachtoffer van, niet alleen in verre landen, óók in Nederland.

Pik op pootjesOnlangs deed een man op het Damrak nog wat Trump eerder zo zelfingenomen riep: ‘Grab them by the pussy’ – gewoon omdat het kan. Dat ik geniet van mannelijk naakt betekent niet dat ik jullie vanaf nu zie als een pik op pootjes, waar ik aan mag zitten wanneer het míj uitkomt, al roep jij nu misschien dat je dit prima vindt. Geloof me, als wij jullie massaal zouden aanranden – dus ook de oude, vadsige dames onder ons – omdat deze opwindende foto’s en reclames ons het idee geven dat een man niks meer is dan een lijf waar we gebruik van kunnen maken, is de lol er snel vanaf. Mocht ik zo gelukkig zijn Nadal tegen het lijf te lopen in de toekomst, dan beloof ik hem niet direct bij zijn ballen te grijpen, maar netjes de hand te schudden.