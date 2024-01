Winnaar en verliezer van de dag: PewDiePie vs. Rusland

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: PewDiePie

Announcing: the Highest-Paid YouTube Stars of 2016 1. PewDiePie $15M2. Roman Atwood $8.5M3. Lilly Singh $7.5Mhttps://t.co/oa98UcnQO9 pic.twitter.com/xXPmhXeibj — Forbes (@Forbes) December 5, 2016

Opnieuw is Felix Kjellberg, beter bekend als PewDiePie, met 50 miljoen abonnees volgens Forbes de best betaalde YouTuber van 2016. De filmpjes waarin hij simpelweg spelletjes speelt en commentaar levert brachten hem dit jaar 13.9 miljoen euro op. Onlangs kwam hij nog in het nieuws omdat hij zwoor zijn YouTube-account te verwijderen, marketing ten uiterste. Kijk en leer!

Verliezer van de dag: Rusland

Russen in verlegenheid: tweede gevechtstoestel in drie weken tijd plonst in zee na mislukte landing op vliegdekschip https://t.co/LjzWPUwCzB — de Volkskrant (@volkskrant) 6 december 2016

Voor de tweede keer in drie weken tijd plonst een Russisch gevechtsvliegtuig, na een poging op te stijgen van een vliegdekschip, in het water. Het ongeluk komt als een domper voor Rusland, dat het vliegdekschip de Admiraal Koeznetsov gebruikt om hun militaire macht aan de wereld te tonen. Dit is niet de manier Poetin.