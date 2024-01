Winnaar en verliezer van de dag: The Rolling Stones vs. Mercedes AMG F1-team

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: The Rolling Stones

The Rolling Stones krijgen met de nieuwe studioplaat Blue & Lonesome, waar de fans tien jaar op hebben moeten wachten, alleen maar lovende recensies binnen. Het wachten op het album vol met covers van bluesnummers was het meer dan waard.

Verliezer van de dag: Mercedes AMG F1-team

Nico Rosberg stopt per direct met de Formule 1. https://t.co/iEFDAsQrtg pic.twitter.com/I1VTeN8m4I — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) December 2, 2016

Nu Nico Rosberg heeft laten weten per direct te stoppen, staat Mercedes teambaas Tito Wolff voor een raadsel. Wie kan Rosberg in hemelsnaam nu nog vervangen? Alle coureurs hebben al een team. Drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kan het moeilijk in z'n eentje doen.