Winnaar en verliezer van de dag: Broederliefde vs. Jasper Cillessen

Winnaar van de dag: Broederliefde

De mannen van de Rotterdamse hiphop-formatie Broederliefde zijn op Spotify de meest beluisterde artiesten in Nederland, en gingen de wereldwijde nummer één Drake, Justin Bieber en Coldplay voorbij. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat artiesten van Nederlandse bodem in dit kikkerlandje vaker worden gestreamd dan de internationale artiesten. De teller met luisteraars staat op het moment van schrijven welverdiend op 756.979 per maand.

Chapeau boys!

Verliezer van de dag: Jasper Cillessen

Ook het tweede duel van Jasper Cillissen voor de Catalaanse grootmacht Barcelona liep uit op een debacle. Jasper wist zijn doel niet schoon te houden en kwam op achterstand. Het werd in de bekerwedstrijd uiteindelijk 1-1 tegen de op papier veel slechtere Hércules Alicante uit de derde klasse.

