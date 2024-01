Winnaar en verliezer van de dag: Giel Beelen vs. Donald Trump

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Giel Beelen

Giel Beelen kreeg voor zijn ochtendshow ieder jaar het vorstelijke bedrag van 565.000 op zijn rekening gestort door 3FM. In 2004 nam Giel Beelen de ochtendshow, waarmee hij onlangs gestopt is, onder zijn hoede. Dus reken maar uit.

Verliezer van de dag: Donald Trump

Trump is mede-eigenaar Citi, JPM, Wells Fargo, Morgan Stanley & Goldman...en noemde Hillary de kandidaat van Wall St https://t.co/pFG1S6nkHP — Jonathan Ursem (@RevuJonathan) November 30, 2016

Nu het stof dat de Amerikaanse verkiezingen deed opwaaien eindelijk is neergedaald, komt de aap uit de mouw. De president-elect noemde Hillary Clinton de kandidaat van Wall Street, maar blijkt zelf in meerdere banken ergens tussen de 5 ton en 1 miljoen dollar aan aandelen te bezitten. Te weten: Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley en Goldman Sachs, oftewel in vijf van de zes grootste banken.

Wat een hypocriet.