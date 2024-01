Winnaar en verliezer van de dag: Jandino Asporaat vs. Ohio State University

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Jandino Asporaat

Jandino betrapt zijn kids op zoek naar iets lekkers midden in de nacht en filmt ze! | https://t.co/2XTZsYQBq6 pic.twitter.com/Ajzy8KlgKT — AXED.NL (@AXEDNL) November 28, 2016

De oplettende vader Jandino Asporaat betrapt zijn kroost op een nachtelijke schanspartij. Aan de blik van de kinderen valt geen prijskaartje te hangen.

Midden in de nacht betrapte ik deze 2 in de keuken en kijk hoe snel hun plan uit elkaar valt en ze elkaar gaan verraden. #BroerEnZus #IkHebZoHonger #ElijahGingMijWakkerWorden ??? Mijn leven zou best saai zijn zonder deze boefjes. Love my kids. Goooooie Morgen Een video die is geplaatst door Jandino..? (@jandinoasporaat) op 26 Nov 2016 om 10:49 PST

Verliezer van de dag: Ohio State University

Several people transported to hospital after report of active shooter at Ohio State University https://t.co/5Vo4Z7PfCB pic.twitter.com/TADe71lYYZ — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 28, 2016

Momenteel is er een schietpartij gaande op de Campus van de Ohio State University. De Amerikaanse media melden dat er zeker 8 gewonden zijn, waarvan er 1 verkeert in kritieke toestand.

Het is al de zoveelste keer dat Amerika wordt geteisterd door een massa schietpartij. De Ohio State University en daarmee Amerika als geheel is de verliezer van de dag.

De universiteit plaatste de onderstaande tweet om men te waarschuwen.