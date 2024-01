Winnaar en verliezer van de dag: Kevin Love vs. Rudy Stroink

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Kevin Love

Love vestigt record in NBA met 34 punten in eerste kwart https://t.co/zKxMqddrIa — NUsport(@NUsport) November 24, 2016

Basketballer Kevin Love van Cleveland Cavaliers verbrak afgelopen nacht een oud NBA-record en scoorde maar liefst 34 punten in het eerste kwart van de wedstrijd tegen Portland Trail Blazers.

''Ik wil er niet nonchalant over doen, maar als je er eenmaal mee bezig bent, merk je dat niet eens zo'', aldus de nuchtere basketballer na geweldige prestatie.

Verliezer van de dag: Rudy Stroink

Een datacenter van Google is mogelijk in 2010 met smeergeld naar de Eemshaven in Groningen gehaald: https://t.co/t3an35ete3 — NOS (@NOS) November 24, 2016

Het Openbaar Ministerie verdenkt Rudy Stroink, eigenaar van vastgoedbedrijf TCN, van omkoping, fraude, valsheid in geschrifte, en lidmaatschap van een criminele organisatie. De vastgoedtycoon zou met 1,7 miljoen euro aan smeergeld een toenmalige Google-directeur hebben overgehaald om zich te vestigen in de Eemshaven in Groningen.

Nederland werd met een constructie door Google ook al eerder gebruikt als doorvoerland om belasting te ontduiken. Google ontliep daarmee de betaling van miljarden euro's aan belasting.