Winnaar en verliezer van de dag: Anne Frank vs. Neymar

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Anne Frank

Versje van Anne Frank geveild voor 140.000 euro: https://t.co/Ya31Xi2O6x — NU.nl (@NUnl) November 23, 2016

Een door Anne Frank geschreven versje heeft boven verwachting veel opgebracht en is voor maar liefst 140.000 euro onder de hamer gegaan. Bijna drie keer zo veel als waarop was gerekend.

Verliezer van de dag: Neymar

Het Openbaar Ministerie in Spanje eist een celstraf van twee jaar voor Neymar wegens fraude. https://t.co/UfPTJsV4jc — NOS Sport (@NOSsport) November 23, 2016

Het Openbaar Ministerie in Spanje eist een celstraf van twee jaar tegen Neymar wegens fraude. Barcelona nam Neymar in 2013 over van het Braziliaanse Santos. Daarbij zou zijn gelogen over de hoogte van de transfersom, waardoor een Braziliaanse investeringsmaatschappij 3,2 miljoen euro is misgelopen.

Ook moet de sterspeler een boete van 10 miljoen euro betalen. De club Barcelona kreeg een boete van 8,4 miljoen opgelegd. In Spanje hoeven veroordeelden zonder strafblad niet de gevangenis in als de straf twee jaar of minder is. Neymar zou dus gewoon kunnen blijven spelen voor Barcelona.