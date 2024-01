Deze week in Nieuwe Revu (nr. 47)

‘Nieuwe Revu is vernieuwd, het is weer eens zover,’ schreef de Volkskrant afgelopen week. ‘Vernieuwd betekent in dit geval vooral dikker en iets frisser. Nieuwe Revu is zichzelf gebleven: een tikje provocerend, baldadig en links van het midden.’ Damn right, al weet ik het zo net niet van dat ‘links van het midden’. Ik ben meer van het progressieve dan van het mateloos achterhaalde links-rechts hokjesdenken.

Mocht u denken: goh, wat ziet de Revu er weer lekker uit deze week – wen er maar aan, want zoals het blad er nu uitziet, zo zal het er voorlopig nog wel even uit blijven zien. Dat is niet alleen de schuld van de nieuwe hoofdredacteur – guilty! – maar vooral van het team dat de restyling heeft gedaan: Matthijs Koppen, Lena Steinborn en Vincent Sterk. Aan Vincent de taak om wekelijks als artdirector te zorgen dat alles wat het ontwerptrio heeft bedacht, ook net zo mooi blijft. Of zelfs nóg mooier wordt.

Omdat echte schoonheid vanbinnen zit, kunt u ook deze week gerust door alle vormgeef-hoogstandjes heenkijken en heerlijke verhalen lezen. Over Amerikanen die zich de afgelopen maanden massaal bewapend hebben, voor het geval er een burgeroorlog uitbreekt bijvoorbeeld. Of over Peter Pan Speedrock, de ranzigste rockband van Nederland, die er na twintig jaar mee ophoudt. De tamelijk gezette bandmascotte Dikke Dennis crowdsurft dezer dagen voor het laatst door de concertzalen. Dat was vast niet wat ze bij de Volkskrant bedoelde met ‘dikker’, maar toch: zeker even lezen, dit magistrale, door Danny Koks geschreven portret.

