Bij de koffie: Kaikoura eindelijk bereikt, Dijsselbloem boos en nog meer woede

Het is de Nieuw-Zeelandse marine eindelijk gelukt kustplaats Kaikoura te bereiken. Sinds Nieuw-Zeeland werd getroffen door een zware aardbeving zitten er in Kaikoura zeker duizend mensen vast. Onder hen ook Nederlanders. De marine pikt mensen op, maar bevoorraadt de van de rest van het land afgesneden kustplaats ook met levensmiddelen.

25 aftershocks have occurred in the last hour, taking the count up to 1212. Updates: https://t.co/kizy9xykXq #eqnz

— nzherald (@nzherald) November 15, 2016