Bij de koffie: dreiging jihadisten, werkloosheid daalt en sport

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Angst voor terugkerende jihadisten

In een nieuw rapport waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor terugkerende jihadisten, in het geval IS verslagen wordt en het doek voor het kalifaat valt. Eenmaal terug in ons land zouden zij een reële dreiging vormen voor de veiligheid. Er zouden op dit moment zo'n 190 Nederlandse jihadisten actief zijn in Syrië.

Werkloosheid daalt

Goed economisch nieuws, dat zien we niet elke dag. Vandaag wel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schrijft dat de werkloosheid in het derde kwartaal flink is gedaald. Eind september ging het om 510.000 mensen. Dat is 84.000 minder dan op hetzelfde moment vorig jaar. Minder mensen verliezen hun baan, maar er komen ook meer banen bij.

Oranje boven

Succes gisteren in de vaderlandse sport. Het Nederlands elftal won met 1-3 in en van Luxemburg in een WK-kwalificatieduel. De goals werden gemaakt door Robben en Depay (2). Al te best was het niet. Zowel Robben en Sneijder vielen geblesseerd uit. Marten de Roon van Middlesbrough maakte zijn debuut. En dan was er nog Formule 1. Max Verstappen heeft zich een groot coureur getoond op de Grand Prix van Brazilië. De jonge sportheld stond enkele rondes voor het eind op de zestiende plek, maar knokte zich terug naar de derde plaats. En daarmee oogst Max veel lof. Het is alweer zijn zevende podiumplek.