Bij de koffie: Oranje, de vrachtwagenvampier en meer..

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

1-1

Het oefenpotje tussen Nederland en België - de 126e Derby der Lage Landen - is gisteravond in de Amsterdam ArenA geëindigd in 1-1. Oranje kwam op voorsprong dankzij een benutte penalty van Klaassen, maar later in de wedstrijd maakte Carrasco namens de Belgen gelijk. Bij Nederland vielen Schaars, Janssen en Lens geblesseerd uit. En dat terwijl zondag Luxemburg wacht in de WK-kwalificatie.

Davy Klaassen benut de strafschop en zet Oranje op 1-0! #NEDBEL pic.twitter.com/XcIhK6he86 — OnsOranje (@OnsOranje) November 9, 2016

'Vampier' die seksslaven hield de bak in

Een bizarre zaak in Amerika. Een trucker die zeker twee decennia vrouwen als seksslaven hield in zijn vrachtwagen is veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. De man misbruikte zijn slachtoffers niet alleen seksueel, maar ook fysiek. Het meest huiveringwekkende detail: de trucker was geobsedeerd door vampiers en vijlde de tanden van zijn slachtoffers.

Vampire-obsessed trucker sentenced to 20 years for rape, abuse of women he held captive https://t.co/fhsI3xDado pic.twitter.com/dVwQQoyfSv — Deseret News (@DeseretNews) November 10, 2016

Protest tegen Trump

Talloze Amerikanen zijn gisteren op the day after de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezing van Donald Trump als de 45e president van de Verenigde Staten van Amerika. Barack Obama riep in een speech eerder op de dag juist op tot eenheid.

"No hate, no fear, immigrants are welcome here!" #Trump protest in Chicago pic.twitter.com/JcG70b0k4t— Joel Meares (@joelmeares) November 10, 2016