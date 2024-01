Bij de koffie: Trump, Trump en Clinton

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

De 45e

Het is officieel. Donald J. Trump is verkozen tot de 45e president van de Verenigde Staten. Trump won verrassend veel 'swing states' - de cruciale staten - en pakte zelfs de overwegend Democratische staat Wisconsin. Mede daardoor verzekerde hij zich rond 08:30 Nederlandse tijd geheel onverwacht van de overwinning. De 70-jarige miljardair uit New York City zal op 20 januari 2017 geïnaugureerd worden.

The front page of The New York Times, Nov. 9, 2016. Follow https://t.co/eMyFEYiHno for live updates. pic.twitter.com/zmbtVvir7j — The New York Times (@nytimes) November 9, 2016

'Het is tijd om verenigd te worden'

Trump heeft gelijk een speech gegeven. Daarin sprak hij de natie op een verrassend kalme manier toe. Geen stoere oorlogstaal, maar geklets over 'samenkomen' en de 'wonden helen'. Ook bedankte hij Hillary Clinton voor haar inzet de afgelopen maanden. Een heel ander toontje dan tijdens de verkiezingscampagne. Wel zei de kersverse president dat Amerika alleen nog maar voor het allerbeste gaat.

Ondertussen bij de Democraten

Daar is het verrassend stil gebleven. Hillary heeft het volk (vooralsnog) niet toegesproken. De klap in het Democratische kamp moet dan ook enorm zijn. Niemand had het verlies voor Clinton aan zien komen.