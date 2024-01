Vandaag de dag: 9 november 2016

Hoofdredacteur Jonathan Ursem bespreekt het nieuws van de dag in een liveblog. Foto Donald Trump (c) ANP.

Keert Boris van der Ham terug in de Tweede Kamer?Het voormalig D66-Kamerlid hint deze week in Nieuwe Revu op een terugkeer naar Den Haag:

Keert @Borisham terug in de politiek? "Ik mis de Tweede Kamer, maar als ik terugkeer is dat niet in 2017" https://t.co/yypFAy2y7F (€) #D66 pic.twitter.com/0dMWCjcfFM — Jonathan Ursem (@RevuJonathan) November 9, 2016

Rusland vs Nederland op de Middellandse ZeeDe Russen zouden een Nederlandse onderzeeër de Middellandse Zee uit gejaagd hebben. Je moet wat als je zo'n ding niet uit de lucht kunt schieten.

'Russen verjagen Nederlandse onderzeeër op de Middellandse Zee' https://t.co/kBpOmGMIXB pic.twitter.com/GWmjzfhsUQ — RTL Nieuws (@RTLnieuws) November 9, 2016

Trump mag op de koffie bij ObamaPresident Obama heeft zijn opvolger uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. Het zou zomaar kunnen dat hij een aannemer meeneemt...dit is hoe Obama zich het Witte Huis onder Trump voorstelde, tijdens het White House Correspondents Dinner in 2011:

Zo schetste Obama in 2011 het Witte Huis met Trump als bewoner. #ElectionNight pic.twitter.com/1pCdXe4fLD — Jonathan Ursem (@RevuJonathan) November 9, 2016

Clinton kreeg meer stemmen dan TrumpDe winnaar wint? Nope. Dat malle kiesmannensysteem heeft echt helemaal niks met democratie te maken.

En Clinton heeft dus wel MEER stemmen nu. Dat kiesmannen-systeem, doe maar niet meer. pic.twitter.com/YZD09getJh

— Sara Madou (@saramadou) November 9, 2016

2020: Paris Hilton vs Homer Simpson?Zou Trump het vier jaar volhouden in het Witte Huis, en geen tweede ambtstermijn ambiëren? In dat geval voorspelt Revu's cartoonist Ruben L. Oppenheimer een strijd tussen Paris Hilton (R) en Homer Simpson (D).

Orange Is the New BlackNa de eerste zwarte president, heeft het Witte Huis nu haar eerste oranje bewoner.

Historisch dit: voor het eerst een oranje president. #ElectionNight — Jonathan Ursem (@RevuJonathan) November 9, 2016

Donald Trump wint verkiezingen VSDidn't see that one coming. Of toch wel? Ik had er in elk geval wel op gehoopt. Zoals ik al eerder zei: 'President Trump is de natte droom van iedereen die in de media werkt. En in comedy.'