Bij de koffie: Trump krijgt tikkie, koning krijgt nieuw paleis en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Clinton nu al op voorsprong

Als de eerste klap echt een daalder waard is, komt het met de presidentsverkiezingen in Amerika helemaal goed. In Dixville Notch (dat ligt in New Hampshire) koos men met een overweldigende meerderheid voor Hillary. Toch zal ze de champagne nog niet hebben ontkurkt. Het dorpje telt slechts acht stemgerechtigden. Vier daarvan kozen voor Clinton, twee voor Trump en eentje voor de libertarische kandidaat Gary Johnson. De laatste leeft blijkbaar nog in 2012, want die gaf zijn stem aan Mitt Romney.

Koning krijgt nieuw paleis in Brabant

Nee, niet Willy. Die andere koning, Pardulfus. Je weet wel, van het Rijk der Fantasie. Gaat er geen belletje rinkelen? We hebben het over het paleis Symbolica, dat momenteel wordt gebouwd in de Efteling. Met 35 miljoen euro wordt het de duurste attractie van het pretpark. Bezoekers kunnen in karretjes verschillende routes afleggen, elk met zijn eigen verborgen kamers en special effects. De buitenkant is al af. En vandaag heeft het pretpark de eerste schetsen van het interieur laten zien. Komende zomer gaat de attractie open.

Tinder alert!

Eva van de Wijdeven is weer single. De actrice vertelt in een interview met het blad Viva dat haar relatie uit is en nu weer 'vrolijk rondhuppelt'. Voor wie de sprong wil wagen: de vrouw met de mooiste bos krullen van Nederland valt niet op softies maar wel op echte 'man-mannen'. De actrice is druk bezig met de opnames van het vierde seizoen van de SBS-serie Celblok H.