Bij de koffie: Monasch buitenspel, Clinton vrijuit en meer...

Jacques Monasch geen lijsttrekkerskandidaat PvdA

Dat heeft het partijbestuur van de Partij van de Arbeid besloten. Zojuist werd het nieuws bekendgemaakt middels een persverklaring. Daarin hekelt de partij het feit dat Monasch voorstander was van het 'flitslidmaatschap' en als lijsttrekker invloed wilde uitoefenen op het verkiezingsprogramma. Monasch reageert teleurgesteld: eerder werd op het partijcongres besloten dat er een lijsttrekkerverkiezing zou komen.

PvdA bestuur: Geen ruimte voor lijsttrekkerschap Jacques Monasch #PvdA . Meer informatie op: https://t.co/2zLAHypvbj — Jacques Monasch (@JacquesMonasch) November 7, 2016

FBI gaat Clinton niet vervolgen

De Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft opnieuw de gewraakte e-mails van de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton tegen het licht gehouden. Ze zijn tot dezelfde conclusie gekomen: het was stom de mails via een ongecontroleerde server te sturen, maar strafbaar was het niet. Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is - uiteraard - furieus.

James Comey's letter about the Hillary Clinton email case rules out a renewed investigation for now https://t.co/Qk6JxNKsGj — The New York Times (@nytimes) November 7, 2016

Zwarte Piet blijft zwart

Althans, in de meeste gemeenten in Nederland. Alleen in Amsterdam en Heemstede is Zwarte Piet verleden tijd.