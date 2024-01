7 feiten over de gestoffeerde bovenlip

De harigste maand van het jaar is weer aangebroken. Mannen laten massaal hun snor staan om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker.

7 feiten over de vrouwenmagneet die iedere man een keer op zijn bovenlip moet hebben gehad.

Tekst: Feline Lindhout

542.000.000...

Euro is er sinds 2003 al opgehaald door de Movember-actie. Deelnemers, ook wel bekend als Mo Bros, beginnen hun harige avontuur ‘mo down’ (gladgeschoren). De rest van de maand laten ze hun snor staan en verzorgen deze, ondersteund door de vrouwen; Mo Sistas.

41.050...

Likes heeft de Facebook-pagina van Tom Sellecks snor. De Amerikaanse acteur heeft zijn carrière vooral te danken aan zijn imposante bovenlipbeharing. Wil je ook zo’n prachtige snor, maar valt je haargroei toch een beetje tegen? Geen probleem. In Engeland kan je al voor 2500 pond een ‘Tom Selleck haarimplantaat’ laten aanbrengen.

9...

Keer werd snorremans Mark Spitz olympisch kampioen zwemmen. Hij maakte de Russen in 1972 wijs dat hij zijn winst te danken had aan zijn snor; dit zou zijn snelheid juist verhogen doordat het water door de haren gleed. Een jaar later was het complete Russische zwemteam voorzien van lipbeharing.

760...

Keer per dag raakt een man gemiddeld zijn eigen snor aan. Die gezichtsbeharing kan dan hip of lekker warm zijn, het zit vol met bacteriën. Onderzoekers stellen zelfs dat een snor of baard net zo vies is als een wc.

4,29...

Meter, zo lang is de snor van Ram Singh Chauhan uit India. Met de titel ‘Langste snor van de wereld’ moet je wel zorgvuldig omgaan. Chauhan besteedt minimaal een uur per dag aan het reinigen en kammen van zijn knevel. Gelukkig helpt zijn vrouw hem ook nog een handje.

1967...

https://www.youtube.com/watch?v=guiNy0jSKkI&list=PL8sgZs101EMDTTsu6cqJcXOhtqyWM143Y

Was het jaar van de release van Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band van The Beatles. John, Paul, George en Ringo stonden met een opvallende snor op de cover van het album. Paul Mccartney verklaarde later dat zijn Sgt. Pepper’s mustache ontstaan is doordat hij zijn gezwollen lip wilde verbergen.

90...

Procent van de mannen scheert zich elke dag. Als je op je veertiende begint en stopt rond je 75ste dan ben je in totaal vijf maanden van je leven kwijt aan het scheren van je gezichtsbeharing.