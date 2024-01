Hoe is het nu met Chiel Montagne?

In de Tweede Wereldoorlog werd hij geboren als Bert van Rheenen, maar Nederland leerde hem kennen als Chiel Montagne (72). Hij werd het icoon van de Hollandse meezingmuziek, en de overbekende zwarte neusmat is nog steeds zijn handelsmerk.

Fotografie Chris van de Vooren

De snor afscheren waarmee hij zo bekend is geworden? ‘Nooit,’ reageert Chiel Montagne resoluut. ‘Het is een dierbaar bezit van me geworden. Mensen herkennen me nog steeds, terwijl Op Volle Toeren eigenlijk al 25 jaar niet meer op de buis is. Ze spreken me aan, halen herinneringen op en groeten me. Stel dát ik de snor zou afscheren, dan word ik totaal niet meer herkend. Ik vind het nog veel te leuk om praatjes te maken met mensen die me nog kennen van vroeger.’

Montagne heeft in zijn carrière veel aandacht besteed aan Nederlandstalige muziek. Vooral door zijn tv-programma’s had dat groot effect. ‘Of ik terug zou willen op tv? Ik geloof dat ik daar niet meer de leeftijd voor heb. Het moet allemaal jong en snel tegenwoordig. Maar het is deel van mijn vak, ik heb het altijd ontzettend leuk gevonden, dus mocht er nog eens iemand met een gek idee komen, dan weet je maar nooit.’

Zijn wagonladingen aan kennis en ervaring gebruikt Montagne om nieuw talent op te sporen. ‘Op mijn website www.chielmontagne.nl kunnen zangtalenten hun eigen opnames neerzetten. Voor de aangemelde artiesten organiseren we een talentenjacht en dan kijken we wat daaruit komt.’

Qua gezondheid mag Montagne niet mopperen. Hij voelt zich prima, wandelt graag, leest veel romans en lost puzzels op. Hooguit heeft hij wat last van vergeetachtigheid. Jaartallen van belangrijke gebeurtenissen, namen van liedjes, losse feiten: soms schiet informatie zomaar weg en even later is het er weer. ‘Het hoort bij de leeftijd, ik doe er niet moeilijk over,’ accepteert Montagne zijn geringe geheugenverlies.

CV

Chiel Montagne probeerde in 1972 zélf een hitje te scoren. Het nummer Marja bleef helaas steken in de Tipparade. In de 45 jaren die volgden, waagde de presentator geen pogingen meer. Vanwege zijn karakteristieke snor werd hij in 1989 door de Snorrenclub Antwerpen tot Snor van het Jaar uitgeroepen. Zijn expertise wordt momenteel dankbaar ingezet door Dutch Favorite Music, dat management, boekingen, muziekopnames en merchandise verzorgt voor artiesten.