Sierd de Vos: 'Johan Derksen waait met alle winden mee'

PROFIEL — Sigaarsnor, bromsnor, zeiksnor. De bijnamen van Johan Derksen (68) slaan allemaal op zijn robuuste neusmat, maar sinds kort heeft hij ook een alias die slaat op zijn achterste: draaikont. Hoezo vindt hij vrouwenvoetbal nu ineens zo geweldig?

Fotografie ANP

Die opperchagrijn van RTL7 vond vrouwenvoetbal toch altijd vreselijk?Raak. Derksen fulmineerde dat het vrouwenvoetbal in Nederland 10 jaar geleden totaal verkeerd begon. Eredivisieclubs moesten een team afvaardigen en ronselden vrouwen bij de dichtstbijzijnde lokale voetbalvereniging, waardoor het dramatisch lage niveau volgens hem ‘nergens naar leek’. Derksen mopperde dat het vrouwenvoetbal geen toekomst had: ‘Je hebt de indruk dat zo’n wedstrijd 8 uur duurt, het komt niet om.’

Er kleefde ook een stukje seksisme aan zijn uitlatingen?Inderdaad. Maar meningen van anderen deren hem weinig. In 2010 grapte hij dat het niet deugt als vrouwen ergens de leiding hebben, ‘omdat vrouwen natuurlijk in de keuken horen’. Voormalig international Anouk Hoogendijk noemde hij recent ‘gewoon een lekker wijf’. Feministische verenigingen hingen in de bomen, emancipatiebewegingen steigerden en duizenden vrouwen boycotten het voetbalpraatprogramma van Derksen. En dat terwijl Hoogendijk dus gewoon een lekker wijf is.

En nu is Derksen 180 graden gedraaid?Juist. Hij heeft gezegd dat hij met de pet in de hand door het stof moet. Hij vindt zichzelf voor lul staan, omdat hij nu moet toegeven dat vrouwen het voetbalspel ook goed beheersen. ‘De tijd is voorbij er lacherig over te doen,’ zo stelt de kritische bromsnor.

Wat moeten we weten over Johan Derksen?Schopte het tot de eerste divisie bij Cambuur en Veendam. Leerde naar eigen zeggen ‘hoeren en sloeren’ in Leeuwarden. Met HFC Haarlem speelde hij zelfs een paar potjes eredivisie, maar het was het allemaal nét niet. Als voetbaljournalist scoorde hij beter. Tussen 1977 en 2015 was Derksen in dienst van Voetbal International, waarvan hij 13 jaar hoofdredacteur was. Wekelijks kweekt hij vijanden door zijn boude uitspraken in Voetbal Inside.

Wat vindt Johan Derksen van zichzelf?‘Ik was een huis-tuin-en-keukenvoetballer.’

Wat vinden wij van Johan Derksen?Wie heeft leren hoeren en sloeren in Friesland, kan overal ter wereld uit de broek.

Wat vinden anderen van Johan Derksen?

Sierd de Vos - Voetbalverslaggever

‘Bij Johan Derksen moet je nooit uitsluiten dat hij 3 dagen, 3 maanden of 3 jaar nadat hij zijn rigoureuze mening over iets bekend heeft gemaakt, het volslagen tegenovergestelde beweert. Die eigenschap loopt als een rode draad door zijn leven. Het is bij Derksen een geval van: zoals de wind waait, waait mijn rokje. Het meest kenmerkende voorbeeld is Johan Cruijff, die hij jarenlang stevig heeft bekritiseerd. Alles wat Cruijff aanpakte, werd door Derksen afgebrand. Totdat Derksen ineens de spreekbuis werd van Cruijff, omdat dat beter uitkwam voor zijn toenmalige tijdschrift. Als een politicus zoiets doet, wordt hij door de media tot de grond toe afgebrand en door het volk een draaikont genoemd. Ik ken geen enkele bekende Nederlander die er zo makkelijk mee wegkomt dat hij zichzelf binnen afzienbare tijd totaal tegenspreekt. Derksen is een uniek figuur en enig in zijn soort. Ik vind hem tevens de beste verhalenverteller van het land; zijn informatie, bronnen en anekdotes kloppen altijd.’

Lees wat anderen over Johan Derksen te zeggen hebben op Blendle.