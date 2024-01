Bij de koffie: Melania Trump, roetveegpieten, doorgeslagen Belgen en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Alleen roetveegpieten bij intocht Sinterklaas in Amsterdam

Alleen nog roetveegpieten bij intocht van Sinterklaas in Amsterdam. https://t.co/EW5OjhEOaH — NU.nl (@NUnl) 4 november 2016

Sinterklaas neemt bij zijn intocht volgende week in Amsterdam alleen roetveegpieten mee. De organisatie wil op deze manier garanderen dat ook kinderen van niet-westerse allochtonen van het kinderfeest kunnen genieten.

Melania Trump doorbreekt stilte

Did Melania Trump just troll her husband's campaign? pic.twitter.com/KULAZMErxL — AJ+ (@ajplus) 4 november 2016

Voor het eerst sinds maanden heeft Melania Trump een campagnespeech gegeven voor haar echtgenoot. De vrouw van Donald Trump sprak op een bijeenkomst in swingstate Pennsylvania. Ze richtte zich vooral op cyberpesten.

Bemoedigende signalen Schumacher

Ross Brawn heeft door laten schemeren dat de toestand van Formule 1-icoon Michael Schumacher bemoedigend is. "De familie heeft er voor gekozen om het herstel van Michael privé te houden en dat moet ik respecteren", aldus Brawn (61) in gesprek met de BBC.

"Er zijn bemoedigende signalen en we bidden elke dag om er daar meer van te zien. Het is moeilijk voor mij om er meer over te zeggen en de privacy van de familie te respecteren."

België schendt mensenrechten in strijd tegen terreur

'België slaat door in strijd tegen terrorisme' https://t.co/FKbrEkSR4g pic.twitter.com/7W0mCyLOT1 — de Volkskrant (@volkskrant) 4 november 2016

De Belgische politie en overheid gaan hun boekje te buiten in de strijd tegen terrorisme. Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een rapport dat vandaag verschijnt. De organisatie vreest dat te ruim opgezette antiterreurwetten en verschillende gevallen van politiegeweld een negatieve weerslag hebben op de Belgische moslimgemeenschap.

Volgens de onderzoekers is dat zeker tien keer gebeurd; mensen kregen klappen of werden tegen auto's gesmakt. Ook zouden agenten beledigende opmerkingen hebben geroepen zoals 'vuile Arabier' en 'smerige terrorist'.