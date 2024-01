'Ik ben de zoon van Bill Clinton'

Nu de presidentsverkiezingen in Amerika hun hoogtepunt naderen, eist Danney Williams de aandacht op. Althans, dat probeert hij. De 30-jarige inwoner van Little Rock, Arkansas, beweert dat hij de buitenechtelijke zoon is van oud-president Bill Clinton en een hoertje.

Tekst: Frank Waals

Het verhaal van Bill Clinton en zijn bastaardkind doet al langer de ronde, maar nu pas lijkt de hoofdrolspeler, de inmiddels 30-jarige Danney Williams, echt te willen doorpakken om zijn vaderlijke erkenning in bezit te krijgen. Volgens Danney’s moeder Bobbie Ann Williams zouden zij en Clinton in de jaren tachtig in totaal dertien keer seks met elkaar hebben gehad, steeds tegen betaling van tweehonderd dollar.

3 miljoen dollar

Soms met z’n tweeën, soms in een trio, maar altijd in het geheim. Bill was op dat moment al samen met Hillary, en vervulde als gouverneur van Arkansas één van zijn eerste publieke functies. Middels petities en een crowdfundingactie probeert Williams nu genoeg geld bij elkaar te verzamelen om de kosten van een rechtszaak te kunnen ophoesten. Opmerkelijk genoeg zegt hij hier maar liefst twee tot drie miljoen dollar voor nodig te hebben. Een oud-president dwingen tot een DNAtest is namelijk niet zonder slag of stoot geregeld. Voorlopige tussenstand: 2500 dollar.

Nieuwe Revu legde in maart van dit jaar voor het eerst contact met Williams, die aanvankelijk enthousiast reageerde op ons verzoek eens met hem te praten. Later leek hij het proces opzettelijk te vertragen. Voor optimaal financieel gewin was het voorjaar van 2016 misschien nog iets te vroeg.

Lees het complete interview op BLENDLE