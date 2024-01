Yoga in het Nederlandse leger - Interview met de man achter deze revolutie

Militairen die na het afleggen van de stormbaan nog even snel een yogalesje meepikken: binnenkort kan het. Yogadocent Johan Noorloos is uitverkoren om een aantal mannen van Defensie op te leiden tot yogaleraar.

Tekst: Feline Lindhout

Volgens het Ministerie van Defensie levert yoga een positieve bijdrage binnen het werkveld. Militairen die yoga beoefenen... Serieus?

‘En toch is het helemaal niet zo raar. Militairen dragen een grote verantwoordelijkheid met zich mee en belanden vaak in stressvolle situaties. Bij yoga werk je aan twee componenten: de fysieke en de mentale component. Er wordt vaak gezegd: Ik doe niet aan yoga, want ik ben niet lenig. Onzin, want yoga gaat niet om lenigheid. De oefeningen zijn goed voor je lichaam en je krijgt er veel energie van. Ook train je gelijk je spieren. De mentale component zorgt juist voor focus en concentratie. Eind dit jaar starten we met de eerste twee groepen. Met name de sportinstructeurs van Defensie worden opgeleid tot yogaleraar.’

Eigenlijk zou het voor elke beroepsgroep een aanrader zijn?

‘Ik heb al gemerkt dat het voor veel mensen werkt. Zo werk ik met managers die grote verantwoordelijkheden met zich meedragen, een veeleisend leven hebben en ook nog eens te maken krijgen met een hoge maatschappelijke druk. Ik merk gewoon dat wanneer je yoga beoefent je daarna veel productiever bent: je denkt efficiënter en creatiever. Ik ben ervan overtuigd dat dit bij meerdere beroepsgroepen zal werken.’

Maar mannen en yoga, dat is toch geen gezicht?

‘Voor veel mensen is yoga een vaag concept. Al helemaal voor mannen. Op mijn eigen yogaschool – De Nieuwe Yogaschool in Amsterdam – is ongeveer vijfentwintig procent man. Mannen willen van tevoren weten wat het oplevert, voordat zij ergens aan beginnen. In mijn nieuwe boek Yoga & Mannen omschrijf ik yoga op een manier waaruit duidelijk blijkt wat je er aan hebt. Het is altijd mijn boodschap geweest om yoga begrijpelijker te maken. Je hoeft echt niet op een bergtop in India te gaan zitten, wierook te branden of geitenwollen sokken te dragen om aan yoga te doen. Ik geef yogales aan topsporters, maar ook aan zakenmensen en daar komen nu dus ook militairen bij. Yoga is voor iedereen en dat probeer ik mensen duidelijk te maken.’

Als mannen jouw boek gelezen hebben, gaan ze zich dan massaal aanmelden voor een yogaklasje?

‘De drempel om aan yoga te beginnen is te hoog. Daarom heb ik in mijn boek een les van een kwartiertje gemaakt; de zogenoemde Warrior-houdingen. Deze posities kunnen achter elkaar gedaan worden en geloof me, daar heb je echt je spieren bij nodig. Het is als het ware een fysieke workout, want je voelt direct je spieren. Ik vind het leuk om te laten zien dat ook dat yoga is. Maar het is niet alleen een fysieke work-out, maar dus ook een mentale. Tegenwoordig zie je veel verschuivingen als het gaat om idealen van de man. Zo had je eerst de metroman, toen volgde de caveman en nu krijg je te maken met de bewuste man.’

De watte?

‘De bewuste man. Dat is een man, en dat klinkt misschien zweverig, die zijn intelligentie gebruikt om te manifesteren wat er in zijn hart zit. Een hedendaagse man mag kwetsbaar zijn, maar is daardoor ook authentiek en inspirerend. Hij doet wat hij het liefste doet zoals voetballen of zijn carrière najagen. Met behulp van yoga kan hij dit doen zonder zichzelf te blesseren.’

Dus bij jou kunnen mannen ongegeneerd meedoen met een yogales?

‘Uiteraard. De meeste mensen zien een zaal voor vrouwen voor zich in een strakke legging op een yogamatje. Ik doe juist aan yoga vanwege alle vrouwen, hoor je mannen weleens gekscherend zeggen. Door mijn boek hoop ik de drempel voor mannen toch iets minder hoog te maken. Als je bang bent voor een zaal vol wierook of Boeddhabeelden, geen zorgen. De yogales begint pas als je de mat afstapt, want dan kan je de rust die je hebt gevonden toepassen in je dagelijkse leven of werk.’