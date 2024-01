Luisteren: Metallica's beestachtige lekkere single Atlas, Rise!

Metallica koos Halloween om de laatste single van hun nieuwe album Hardwired To Self-Destruct te lanceren.

Atlas, Rise! werd op een unieke manier gepromoot. Sinds afgelopen vrijdag konden fans een Halloweenmasker kopen met een bijgeleverde code, zodat ze het nummer 30 minuten eerder konden horen dan de rest van de wereld. Nu staat de single dus ook op Spotify en YouTube. Beestachtig lekkere song die 6 minuten lang doorbeukt op heerlijke riffs, de onnavolgbare drums van Lars Ulrich en het norse gezang van James Hetfield.

'Die as you suffer in vain/ Own all the grief and the pain/ Die as you hold up the skies/ Atlas, rise!', klinkt het, refererend naar Atlas, die voor eeuwig het hemelgewelf op zijn schouders moet dragen. Mocht dit lesje Griekse mythologie je weinig interesseren, dan skip je direct door naar 3:34 voor de solo van Kirk Hammett.

Hardwired To Self-Destruct ligt vanaf 18 november in de winkel.

https://www.youtube.com/watch?v=JFAcOnhcpGA

Spotify