Honderd jaar Japanse ambacht in één klokje (adv)

Japan is het Zwitserland van Azië, vooral als het op precisie aankomt. Komen we terecht bij Seiko, dat al meer dan honderd jaar horloges maakt en in 1913 in Japan het eerste polshorloge op de markt bracht.

Nu, talloze innovaties en prestigieuze awards verder, komt de Japanse horlogemaker met een nieuwe lijn, Presage genaamd. Werd weer eens tijd.

De collectie bestaat uit het complete spectrum van Seiko’s mechanische kalibers. Onze favoriet, een hele mond vol, is de Seiko Presage Multi-hand Automaat – kaliber 6R27. Want: classic, verfijnd en het klokje heeft een verhaal.

Rode 12

Als eerst valt de rode 12 op, waarbij we dan trots vertellen dat het design is geïnspireerd op de Seiko Laurel, dat eerste Japanse polshorloge waar we het over hadden.

De blauwe wijzers op de zilveren plaat en het krokodillenlederen bandje maken het stukje ambacht tot dat strakke en tijdloze klokje dat we altijd al om onze pols wilden hebben.

Energie

Omdat het geen quartz-horloge is, heeft het horloge geen batterij nodig. Jij zorgt zelf voor de benodigde energie. Elke beweging van de pols zet de rotor in beweging, waardoor de veer in het horloge wordt opgewonden.

Je kunt altijd zien hoeveel energie je horloge heeft, dat wordt namelijk aangegeven op het metertje bij de negen. Het metertje bij de zes geeft de datum aan.

Verkoopprijs: 895 euro

Laurel

Even ter vergelijking: dit is de Seiko Laurel, het eerste Japanse polshorloge dat in 1913 op de markt kwam.