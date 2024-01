Bij de koffie: de nieuwe MacBook Pro met 'touch bar' in 2 minuten

Van een nieuwe iPhone of andere smartphone worden we al lang niet meer wild. Allemaal één pot nat. Van de nieuwe MacBook Pro krijgen we wel een hard krijtje.

Apple presenteerde de nieuwe laptop gisteren in Silicon Valley. Veel nieuwe snufjes, zoals een interactieve touch bar (OLED-balk) op de plek waar voorheen de functietoetsen zaten en een vingerafdrukscanner.

In deze video van The Verge wordt het in twee minuten allemaal uitgelegd. De MacBooks met touch bar zijn te bestellen vanaf 1.999 euro.

Presentatie

Voor meer achtergrondinformatie: een tien minuten durende samenvatting van de presentatie in het hoofdkantoor van Apple in Cupertino.

https://www.youtube.com/watch?v=9bVZjtt8WTc