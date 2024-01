Sparren met tennisdinosauriër Sander Groen, de oudste tennisprof ter wereld

Hij slaat forehands alsof hij een boterham staat te smeren en is berucht om zijn temperament. Jelte Sondij ontmoet zijn jeugdheld Sander Groen (48), aan wiens zijde Roger Federer zijn eerste proftoernooi won. ‘Ik had de indruk dat Roger tegen mij opkeek. Ik liep al een tijdje mee.’

Tekst: Jelte Sondij | Fotografie: Clemens Rikken

Door het raam van het clubhuis zie ik de oudste proftennisser ter wereld het terrein oplopen. Druk bellend gaat hij het terras vol Brabantse dames voorbij, om twintig meter verder op een bankje neer te ploffen. Daar zit hij, Sander Groen, tennisdinosauriër. 48 jaar oud en sinds 1989 actief in het profcircuit.

Een geboren Amsterdammer, getogen Eindhovenaar, die ooit nog dubbelde met Wimbledon-winnaar Pat Cash. Die toernooien won met Goran Ivanisevic en Roger Federer, om willekeurig een paar namen uit zijn 27-jarige tennisloopbaan te noemen. Want Sander Groen is niet alleen de oudste speler in de tour, hij is ook wereldrecordhouder dubbelpartners. Zo rond de 180 wisselende tenniscontacten waren er, al is hij de tel inmiddels een beetje kwijt.

Zonder overdrijven; misschien is Groen wel Nederlands meest getalenteerde tennisspeler ooit. ‘Tjonge jonge, als je toch zo zou kunnen tennissen!’ riep Mart Smeets vol bewondering in Studio Sport. Dat was 1992. Misschien is Groen ook wel Neerlands best bewaarde sportgeheim.

Hoeveel mensen zouden weten van zijn records? Dat hij de oudste is, still going strong. En van zijn erelijst aan dubbelpartners, een tijdreis door het tennisuniversum. Bij het grote publiek mag hij dan een onbekende zijn, bij liefhebbers is deze lefthander een mythe.

De man met het gouden handje wordt er wel gezegd, die volgens collega’s forehands slaat ‘alsof hij een boterham staat te smeren’. Berucht is Groen om zijn onvoorspelbare temperament.

Rare snuiters

Ik voel opwinding, nu ik mijn jeugdheld ga ontmoeten. Een lang verhaal kort; als opstandige puber in een tennis- en hockeydorp weigerde ik mee te doen met de Agassi- en Sampras-hype. Liet mij Sander Groen maar zijn, wanneer m’n tennisvriendjes en ik vooraf bedachten welke prof we dit keer waren.......

