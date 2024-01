Winnaar en verliezer van de dag: Frank de Boer vs. Ivanka Trump

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Frank de Boer

Een deel van de aanhang van Inter staat nog steeds pal achter trainer Frank de Boer. Fans startten een petitie. https://t.co/SuMxwoarJ3 pic.twitter.com/NRm84vUyhh ┬Ś NOS Sport (@NOSsport) 26 oktober 2016

De fanatieke fans van Internazionale staan ondanks de slechte resultaten nog steeds achter trainer Frank de Boer. Dinsdag zijn ze een online petitie gestart om de Nederlander een hart onder de riem te steken. "Hij is niet de veroorzaker van de huidige situatie", luidt het statement van de Italiaanse supporters.

"Iedereen wist toen hij in augustus werd aangesteld, dat zijn voetbalfilosofie haaks stond op zijn voorganger Roberto Mancini. De manier van werken van De Boer heeft tijd nodig en die lijkt het bestuur hem ineens niet meer te willen geven." Het doel is 5.000 online handtekeningen, tot nu toe hebben al meer dan 2.500 fans de petitie ondertekend. Een steuntje in de rug de de fanatieke voetbaltrainer wel even kan gebruiken.

Verliezer van de dag: Ivanka Trump

Eigenlijk verdien je als dochter van Donald Trump ook een steuntje onder in de rug, maar dat komt een andere keer wel.

Nu is ze onder hordes vrouwen het mikpunt van spot. Sinds ze heeft verteld dat ze de 'officiële surrogaat' is in de campagne van haar vader, boycotten vrouwen massaal de producten van Ivanka Trump Fine Jewelry en Ivanka Trump Lifestyle Collection. Dit wordt geuit met de hashtag #GrabYourWallet, die vandaag in veel Amerikaanse staten trending was.

In de portemonnee zullen ze het niet voelen, maar het kamp anti-Trump is weer duizenden hysterische vrouwen rijker.