Bij de koffie: brandende auto's, beschoten coffeeshops en meer...

Weer coffeeshop aan Overtoom in Amsterdam beschoten

En weer is er een coffeeshop in de stad beschoten. En net als vorige week was een coffeeshop op de Overtoom het doelwit, er zouden drie schoten zijn gelost.

Coffeeshop Vondel had de rolluiken al naar beneden, het is nog niet bekend of er op het moment van de beschieting iemand aanwezig was. De politie is vanochtend nog bezig met onderzoek.

Autobranden in Amsterdam houden ook aan

In het centrum van Amsterdam zijn vannacht vijf auto's vlak na elkaar in vlammen opgegaan. Ook een woning liep flinke schade op.

De branden werden binnen een half uur aangestoken op drie vlak bij elkaar gelegen plekken in het centrum.

12 doden bij aanslag in Kenia

In het noordoosten van Kenia zijn dinsdagochtend zeker twaalf mensen omgekomen bij een aanslag met explosieven, meldt AFP. De aanslag is nog niet opgeëist, maar de Somalische terreurgroep al-Shabaab pleegt regelmatig aanslagen in het buurland.

Aanval op kazerne in Pakistan, zeker 59 cadetten gedood

In de Pakistaanse stad Quetta hebben terroristen een politiekazerne aangevallen en zeker 59 cadetten gedood. Er zijn meer dan 120 gewonden. Drie mannen drongen schietend het gebouw binnen.

Er lagen meer dan 200 cadetten in de kazerne. De meesten lagen te slapen. Een onbekend aantal werd in gijzeling genomen.