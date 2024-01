Vergeet de overmoedige pizzarat, hier is de muisspin

Vergeet de overmoedige pizzarat, die New York City onveilig maakte met een pizzapunt die vijf keer zo groot was als hijzelf. In Australië is een nog overmoediger beest aangetroffen.

Normaal gesproken heb je een kat in huis voor een eventueel muizenprobleem, maar in een woning in Coppabella, Queensland loopt een minder geruststellende redder in nood rond. Hoe deze overmoedige jachtkrabspin de muis heeft gevangen is niet bekend, feit is dat hij door zijn heroïsche actie een miljoenenpubliek heeft vergaard.

Zeldzaam

Graham Millage, directeur van het Australische Spinnenmuseum, heeft laten weten dat het zeldzaam is dat spinnen gewervelde dieren vangen. "Het is de eerste keer dat we zien dat een spin een muis vangt. Wel hebben we al eens een slang gezien in het web van een roodrugspin. En een jachtkrabspin zagen we eerder al een gekko vangen. Maar dit is uniek", zegt hij tegen The Guardian.

Zijn collega, Helen Smith, is wat sceptischer en vertelt de krant dat het moeilijk vast te stellen is of de spin de muis zelf heeft gevangen. "Het zou zou kunnen dat de spin de muis heeft aangevallen. Zijn gif zou de muis doden, maar niet snel genoeg om de muis direct mee te slepen."

Facebook

Jason Wormal filmde het tafereel en plaatste de video op Facebook, het bericht werd massaal gedeeld. "Dit is zo cool", zegt hij. "De spin maakt het goed. We hebben hem geadopteerd en noemen hem Hermie."

Dan nog even de befaamde pizzarat

