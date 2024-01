Bij de koffie: seksrel Transavia in doofpot, ontruiming 'jungle' van Calais begonnen en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Seksrel in doofpot

Seksrel in doofpot https://t.co/zWTR7qoA69 — De Telegraaf (@telegraaf) 24 oktober 2016

Het erotische dagboek van Transavia’s ‘sekspurser’ moet de doofpot in. De 47-jarige stewardess eist vandaag in een kort geding dat alle verwijzingen naar haar intieme avontuurtjes met piloten in en buiten de cockpit worden vernietigd.

Vliegtuig crasht op Malta

Vijf mensen komen om bij vliegtuigcrash Malta https://t.co/PgVfBMETwF — NRC (@nrc) 24 oktober 2016

Bij een vliegtuigongeluk op Malta zijn vanochtend vijf mensen omgekomen. Een klein vliegtuig dat werd gebruikt door Frontex, het Europese agentschap dat gaat over grensbeheer, stortte volgens Times of Malta kort na het opstijgen neer.

Het toestel had naar de Libische kuststad Misrata moeten vliegen. Alle vluchten van en naar het vliegveld van Malta zijn geannuleerd.

'Nederlandse hond gekloond'

Zucht...zoiets als de grote donorshow waarschijnlijk: BNN kloont hond voor tv-programma - https://t.co/SzKxu7sgl3 — #Michaël (@mijgezien) 24 oktober 2016

Voor het eerst is een Nederlands huisdier gekloond. Dat is gebeurd in Zuid-Korea, voor een nieuw programma van BNN. In Nederland is het verboden om dieren te klonen, maar het importeren van een gekloond dier mag wel. Dierenwelzijnsorganisaties en politieke partijen reageren verontwaardigd.

Ontruiming vluchtelingenkamp Calais begonnen

Wat gebeurt er met de vluchtelingen na de ontruiming van de 'jungle' van Calais? https://t.co/YsqFG75jFp pic.twitter.com/5GKnJHWy0i — Trouw (@trouw) 24 oktober 2016

De politie ontruimt vanaf vandaag de 'jungle' van Calais. De eerste bussen zijn vanmorgen vroeg vertrokken. De 6000 bewoners kunnen asiel aanvragen of wegwezen.