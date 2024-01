Bijles van Marith: lippen als cupcakes

Kom bij onze seks-expert niet aan met opgespoten lippen, de snelgroeiende trend onder jongeren. Zelfverminking vindt ze het. Lipvergroting laat een spoor van vernieling achter.

Tekst: Marith Iedema

W. (29) zat voor me. Geïntrigeerd bestudeerde ik haar gezicht. W. is een vrouw zoals je ze niet vaak ziet. Iemand waarvoor zelfs de lompste types spontaan deuren openhouden. Ik vind haar een van de mooiste dames die ik ken. Of vond, moet ik zeggen. Want de laatste tijd gaat het gruwelijk mis. W.’s lippen rijzen als cupcakes in de oven.

Het liefst had ik haar door elkaar geschud en gevraagd: waar de fuck ben je mee bezig? Ze was in minder dan een jaar tijd veranderd in het door mij gehate plastic fantastic-type. ‘Hoe vaak doe je dat nou?’ vroeg ik casual, terwijl ik mijn blik op haar lippen richtte. Ik wilde haar niet beledigen, maar moest iets zeggen. Haar ogen werden groot. ‘Huh, watte?’ stamelde W. Met haar wijsvinger raakte ze haar lippen aan. ‘Wat is daarmee dan?’

Nou, meid. Je mond lijkt op een aambeienkussen, op een te hard opgeblazen zwemband, die op het punt staat te knappen. Niet helemaal de bedoeling, lijkt me, of wel? Dat zei ik natuurlijk niet. Net zoals ik mijn goedbedoelde advies: je verminkt jezelf, stop nu, inslikte.

Het had geen zin. W. was te ver heen. In mijn ogen heeft ze een ziekte; een variant op anorexia. Ook zij ziet een vertekend beeld van zichzelf, als ze in de spiegel kijkt. In haar ogen heeft ze een paar goedgevulde lippen, waarschijnlijk zijn ze zelfs wat aan de dunne kant, zo natuurlijk van vorm, dat ze denkt dat het zin heeft mij, en de rest van de wereld, voor te liegen.

Epidemie

W. is niet de enige die aan de ‘lippenopspuitziekte’ lijdt. In mijn wereld, en ik snap dat die niet representatief is voor de rest van Nederland, is er een ware epidemie aan de gang. Ze zijn overal: de vrouwen (en enkele mannen) die pijn noch moeite sparen in een poging hun lippen te perfectioneren en exact het tegenovergestelde bereiken.

‘Voor mijn gevoel doet letterlijk iedereen het,’ zei Monica Geuze (bekende vlogger en vriendin van Lil’ Kleine) in een van haar video’s. Zelf brengt ze regelmatig een bezoek aan een plastisch chirurg voor een beurt, de fillers trekken namelijk na zes tot twaalf maanden vanzelf weg. Een kwestie van bijhouden dus. Na de aflevering waarin kijkers konden zien hoe Geuzes volumineuze lippen verder werden opgespoten, meldden zich tientallen meiden voor eenzelfde behandeling.

De ‘lipopvul-business’ is booming. Dat deze vrouwen compleet voor schut staan, lijkt veel beauty-artsen niet te boeien. Toen mijn Surinaamse vriendin G., met lippen dikker dan die van Scarlett Johansson, iemand bijstond tijdens een opspuitbeurt vroeg de wonderdokter in kwestie waarom zij niet koos voor een behandeling. Het zou haar geweldig staan.

Ordinaire del

Ik heb niks tegen plastische chirurgie. Iedereen moet doen waar hij of zij zich goed bij voelt, zolang het binnen het respectabele blijft, althans. Daar gaat het bij de lippenrage mis. De lipvergroting verovert de wereld en laat een spoor van vernieling achter. Ik ben nog niemand tegengekomen waarbij ik dacht: ah, dat ziet er leuk uit.

Opgespoten lippen ogen zonder uitzondering onnatuurlijk. Het gros van de meiden dat zich waagt aan een vergroting verandert in één klap in een ordinaire del, het overige deel bereikt deze status na een tweede of derde behandeling.

Die mening delen de dames en heren in kwestie overigens niet. Zij vinden dat ze er beeldig uitzien. Op Instagram wordt het resultaat met veel bravoure getoond. Op mijn tijdlijn verschijnen dagelijks tientallen foto’s waarbij meiden hun reusachtige lippen in de cameralens duwen.

Sommige exemplaren zien eruit alsof ze een dag in een wespennest hebben gehangen. Dat mensen hun hand voor hun mond slaan bij het zien van de beelden kunnen de opgespotenen zich niet voorstellen. W. en de haren zijn het realiteitsbesef kwijt. Dat is kwalijk.

Wijd jasje

Vreemd genoeg zijn het vaak meiden met prima lippen die ervan overtuigd zijn dat méér beter is. Eerlijk is eerlijk. Als ik mocht kiezen tussen mijn eigen mond of die van Scarlett – waarmee ik wulps aan een rietje kon zuigen, en ‘onbedoeld’ hordes mannen tot waanzin kon drijven – wist ik het wel. Het probleem is dat geboren worden met dikke lippen een compleet ander verhaal is dan je bek op latere leeftijd volstouwen met hyaluronzuur.

Ik hoop dat deze trend snel overwaait. Al is het de vraag of de huidige opspuiters nog te redden zijn, zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat ze stoppen. Je huid jarenlang oprekken gaat niet ongestraft. Straks zitten de lippen van een halve generatie, net als bodybuilders als ze eenmaal ophouden met trainen, in een te wijd jasje.