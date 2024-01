House en XTC in het Amsterdam van de laten jaren 80

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is weer begonnen en dan is natuurlijk wachten op de eerste negatieve berichtgeving rond XTC. Doen we natuurlijk niet aan mee. Terug naar de revolutionaire beginperiode van van house en XTC, naar het Amsterdam van de late jaren 80.

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="44529,44535,44531,44527,44525,44539"]

* Deze foto's zijn in de jaren 80 en 90 gemaakt door Nieuwe Revu-fotograaf Gerard Wessel gemaakt rond het uitgaansleven van Amsterdam en maken onderdeel uit van het boek Circus Amsterdam

Andere Tijden

Er waren in die periode natuurlijk al genoeg geestverruimende en oppeppende middelen; hasj, LSD, speed, heroïne, om maar een paar classics te noemen. Je raakte er echter verslaafd aan, raakte opgesloten in jezelf of werd slapeloos. Maar na een jarenlange zoektocht leek dan eindelijk de drug gevonden die het leven beter, socialer en liefdevoller maakte. En waarvan je de dag erna helemaal niet zo veel last had.

Lees ook: Discussie over XTC gaat hard

Youngsters die deze week nachtenlang doorhalen op techno en deep house: gewoon even kijken, deze aflevering van Andere Tijden over de opkomst van house én XTC in het uitgaansleven. Aan het woord prominente betrokkenen bij de legendarische club RoXy, dj's, een scheikundige die heel Amsterdam voorzag van pillen en mensen uit het uitgaansleven van toen.

Natuurlijk wordt de schaduwzijde eventjes belicht, maar de revolutionaire feestvreugde overheerst.

https://www.youtube.com/watch?v=8JuJs_mu450

Ook interessant: de opkomst van house in Amsterdam

https://www.youtube.com/watch?v=zUuRvFuIBAw