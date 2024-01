Taxi-oorlog op Schiphol loopt zwaar uit de hand

Toeristen die een taxi pakken op Schiphol worden opgelicht, geïntimideerd of zelfs gegijzeld. Mark Schrader meldde zich op taxistandplaats Schiphol. ‘Het is nog steeds een jungle. De verantwoordelijke partijen wijzen allemaal naar elkaar.’

Tekst: Mark Schrader

‘Kijk daar gaat er weer eentje.’ Anouar wijst vanaf de balustrade voor aankomsthal 1 naar het schouwspel dat zich afspeelt op het Jan Dellaertplein, voor Schiphol Plaza. Bij de draaideur loopt een jongen met een knaloranje hesje.

Op de achterkant staat in dikke, zwarte letters ‘taxi’. De jongen loopt opdringerig achter vier toeristen aan in de hoop dat ze ervoor kiezen om met hem mee te gaan. ‘Let op,’ zegt Anouar. Er komt een handhaver van Schiphol bij, die tegen de toeristen zegt dat ze met een officiële taxi mee moeten gaan. De handhaver wijst naar de gele signaalborden met daarop de tekst ‘Official Taxi Stand’.

Achter die borden is de opstelstrook, de officiële taxistandplaats op Schiphol. De toeristen zijn zichtbaar in verwarring. De jongen in het hesje heeft tenslotte ook ‘taxi’ op zijn rug staan. De poging van de handhaver om de toeristen naar de juiste taxistandplaats te wijzen, mislukt. De jongen verdwijnt met de vier toeristen in de parkeergarage tegenover Schiphol Plaza. Weg van de officiële taxistandplaats.

‘Dit is toch lachwekkend? De handhavers staan erbij en kijken ernaar. Ze worden gewoon uitgelachen,’ vertelt Anouar verontwaardigd. Hij is nu acht jaar taxichauffeur. De laatste jaren vooral op Schiphol. Hij wil niet met zijn echte naam worden genoemd, omdat hij bang is voor represailles.

Anouar behoort – in tegenstelling tot de jongen in het oranje hesje – tot de groep chauffeurs die op de officiële taxistandplaats van Schiphol staat. Hij werkt voor een van de drie concessiehouders, de taxibedrijven die voor de luchthaven het vervoer regelen. Overigens mag iedere bonafide taxichauffeur met een vergunning achter in de rij aansluiten als aanvuller.

Oplichting en agressie

‘Die jongen in dat oranje hesje? Dat is een ronselaar. Of een propper, zo noemen we ze ook. Hangjongeren die staan te bedelen op een pleintje.’ De jongen in het hesje is niet alleen. Vanaf de balustrade zien we er een stuk of tien lopen. De een met een oranje hesje, de ander met een knalgeel hesje met de tekst ‘official taxi’. Opvallend genoeg is het gele hesje (met blauw-oranje strepen) identiek aan het hesje dat de Schiphol-handhavers dragen. "Ja, die hebben ze laten namaken."

Lees de complete reportage op BLENDLE