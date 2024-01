Deze week in Nieuwe Revu (nr. 42)

Welkom in Amsterdam! Taxi?

Kort na de landing op Schiphol wordt menig toerist al in de aankomsthal lastiggevallen door taxironselaars. Hun doel: onredelijk veel geld uit de zakken van achteloze vakantiegangers kloppen. Een enkeltje van de luchthaven naar het hoofdstedelijke Okura-hotel kostte toeristen eerder dit jaar 980,50 euro – da’s best een hoop geld voor een ritje van iets meer dan een kwartier, en niets minder dan een schande dat dit voor buitenlandse gasten de eerste kennismaking met de Hollandse gastvrijheid is.

Gek hè, dat mensen liever een Uber bestellen dan een ouderwetse taxi pakken? Er is wel wat regelgeving om de wanpraktijken van een deel van de taxibranche tegen te gaan, maar het toezicht schiet danig tekort, zo blijkt uit onderzoek van journalist Mark Schrader op taxistandplaats Schiphol, ons coververhaal deze week.

Lees op BLENDLE: Taxi-oorlog op Schiphol loopt zwaar uit de hand

En nu? Nu is de politiek aan zet, want het beleid inclusief de handhaving kan en moet beter. Of dit ook echt zal gebeuren? Vast niet het komende halfjaar, want dan is de politiek vooral druk met zichzelf. De verkiezingen komen er weer aan, ziet u.

Auteur Marcel van Roosmalen is in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 Revu’s man in Den Haag, en volgt wekelijks de grillen onder de Haagse stolp. We trappen de rubriek Van Roosmalen Kiest Partij af met een bezoekje aan Henk Krols 50Plus, op pagina 20 en verder.

Jonathan Ursem, hoofdredacteur / Twitter & Instagram: @RevuJonathan