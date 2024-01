Queen deelt up-tempo versie We Will Rock You, opgenomen in 1977

Queen heeft de snelle versie van We Will Rock You, opgenomen tijdens een BBC-sessie in 1977, gedeeld met de wereld. En we moeten zeggen: klinkt verdomde lekker.

https://www.youtube.com/watch?v=Ekm6WtKwQos

Queen on Air

De up-tempo versie van het legendarische nummer staat op Queen on Air, een nieuw album dat 4 november in de winkels verschijnt. De plaat bestaat uit een verzameling opnames, in totaal 24 nummers, voor het radioprogramma van BBC-icoon John Peel.

Freddie Mercury en kompanen namen het nummer op tijdens de dag dat News of the World, het album waarop We Will Rock You te horen is, uitkwam. Live hebben ze de snelle versie wel eens vertolkt, op Queen on Air staat de enige studioversie ooit gemaakt.

Interview Brian May

Als aperitief heeft de Britse rockband ook een paar fragmenten uit interviews gedeeld, waaronder een gedeelte uit een gesprek tussen Brian May en John Tobler.

De interviews zijn alleen te horen op de six-disc deluxe edition van Queen on Air. De luxe editie bevat verder nog een paar live-concerten en een boekje vol zeldzame foto's.

https://www.youtube.com/watch?v=iIG1B7C7Ox4