Nickelback is klaar met Nickelback-grapjes

Nickelback is het beu. De minst serieus genomen band ter wereld vindt het wel mooi geweest om altijd maar het pispaaltje te zijn. "Nickelback-grapjes zijn niet cool meer."

Terecht of niet, de Canadese rockers worden al jaren bespot om onder meer hun foute imago, christelijke voorkomen, knuffelrock en het ontbreken van sex, drugs en rock 'n roll. In 2013 werd de band door Rolling Stone ook nog eens uitgeroepen als de op een na slechtste rockband van de jaren 90 (op nummer 1 stond Creed).

https://www.youtube.com/watch?v=BB0DU4DoPP4

Toch was Nickelback - bestaande uit Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger en Daniel Adair - op The Beatles na de meest verkopende buitenlandse act in de Verenigde Staten in de jaren 2000. Billboard benoemde Nickelback zelfs tot de beste rockband van het afgelopen decennium.

De druppel

Maar dat beïnvloedde de publieke opinie niet. Met de stijgende populariteit van social media werden de pesterijen alleen maar erger. Er is zelfs een keer een petitie in het leven geroepen om een optreden van Nickelback in de pauze van een wedstrijd van American footballteam The Detroit Lions niet door te laten gaan. Meer dan vijftigduizend mensen ondertekenden.

Maar de druppel voor de arme rockers is de onderstaande spottende tweet van het Britse rockduo Royal Blood, naar aanleiding van het debat tussen Trump en Clinton. Dus vonden de bespotte rockers het wel eens tijd voor een reactie: "Nickelback-grapjes zijn als @royalblooduk, ze waren een paar jaar geleden veel cooler. Tweet niet tijdens het drinken vrienden. Hou je veilig."