5 nieuwe Star Wars-karakters plus minutenlange supercut-trailer Rogue One

Over twee maanden verschijnt Star Wars: Rogue One in de bioscopen, maar de voorpret is natuurlijk al lang bezig. Ook vandaag is het weer smullen, want er is nieuw materiaal.

Alle teasers en trailers van Rogue One zijn samengevoegd tot een supercut-trailer van zes minuten. Daarnaast zijn er TOPPS-verzamelkaartjes vrijgegeven met karakters uit Star Wars waarmee waarmee we nog niet of nauwelijks kennis hebben gemaakt.

https://www.youtube.com/watch?v=D26gCL4CpKE

Rogue One is de eerste volwaardige spin-off van Star Wars, gecatalogeerd als een 'Star Wars Story'. De film gaat over een groep opstandelingen die samenspannen om de plannen van Death Star I te stelen en speelt zich af tussen episode III en IV.

Naast Darth Vader, Rey en veel andere bekende gezichten uit Star Wars, zit de film ook vol met 'nieuwe' karakters en wezens. Hier alvast een bonte selectie.